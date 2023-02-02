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Рынок недвижимости-2023: эксперты рассказали, на какие квартиры есть спрос

2 февраля 2023 13:47
lis.jpg - Ксения Лисновская
Рынок недвижимости-2023 — на какие квартиры есть спрос в Киеве
Эксперты фиксируют как рост уровня цен и количества желающих купить жилье, так и падение.
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине на вторичном рынке недвижимости на фоне войны менялись как стоимость квартир, так и спрос. В частности, в разных регионах столицы эксперты фиксируют как увеличение уровня цен и количества желающих купить жилье, так и падение.

Об этом СМИ рассказали в одном из украинских риэлторских объединений.

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Как изменился спрос на жилье

По словам специалистов, в частности, в Киеве наибольшей популярностью пользуются квартиры в спальных районах, где нет метро. Есть дома, которым за 10-15 лет с "рабочим диапазоном стоимости" квадратного метра 1000-1100 долларов.

Здания в возрасте 40-50 лет не стоят больше 800 долларов за квадратный метр. Только если это новый дом, а квартира имеет большую площадь и хороший ремонт. В таких случаях стоимость может составить и 1300–1500 долларов за "квадрат".

В начале 2023 года самый большой спрос в столице наблюдается на однокомнатные квартиры. На втором месте среди подписанных сделок купли-продажи трехкомнатные квартиры. Двухкомнатные не так популярны.

"Например, в типичных домах на Троещине, где достаточно много трехкомнатных квартир площадью 70 квадратных метров — стоимость "квадрата" в среднем составляет 850-900 долларов. Если мы будем рассматривать квартиры более современной планировки и отделки, то такая же по площади квартира в современном доме будет стоить уже 1000-1100 долларов за "квадрат". В еще более новых домах — квадратный метр будет еще дороже", — отмечают специалисты.

Что ждет столичный рынок недвижимости в 2023 году

Риэлторы убеждены, что в столице будут пользоваться однокомнатные квартиры, а также жилье возле станций метрополитена. При этом покупатели будут выбирать не верхние этажи, учитывая прогнозы о перебоях в электроснабжении в этом году.

"На квартиры возле метро всегда спрос. Правда, сейчас стали менее популярны однокомнатные квартиры на верхних этажах — соответственно из-за отключения электроэнергии. Клиенты останавливают свой выбор на нижних этажах, чтобы не пришлось ходить пешком", — отмечают специалисты.

Также на фоне частых отключений электроэнергии люди будут отдавать предпочтение загородным домам, а не городским квартирам.

Так, на загородные дома серьезно вырос спрос несмотря на то, что сейчас зима. Тогда как раньше в этот период они были совсем непопулярны. Такая недвижимость пригодна для жизни с более современными условиями и альтернативным источником обогрева (камин, грубая), стоит в среднем 20-25 тысяч гривен. Речь идет о домах среднего статуса площадью 100 квадратных метров, которым 5-15 лет.

"Люди, уставшие от регулярных отключений электроэнергии в Киеве, покупают такую недвижимость. И спрос на нее не уменьшается уже третий месяц", добавляют риэлторы.

Напомним, ранее эксперты предупреждали, что в стране квартиры на первичном рынке недвижимости могут подорожать как минимум на 20% из-за закона о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, построенных в будущем.

На фоне войны количество сделок на рынке недвижимости снизилось. Из-за сокращения спроса изменилась и стоимость жилья. На западе цены на жилье практически не претерпели изменений. Но, в частности, на Закарпатье недвижимость подорожала на 20%.

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