Ринок нерухомості — експерти розповіли, чи варто купувати зараз квартири

Експерти стверджують, що немає хорошого чи поганого часу на придбання житла

Експерти розповіли, чи варто купувати квартири під час війни. Стверджують, що немає хорошого чи поганого часу на придбання житла.

Про це розповів ЗМІ юрист СЕО Monitor.Estate Володимир Копоть.

Чи варто вкладати в нерухомість

За словами юриста, з огляду на війну зараз інвестори неохоче вкладають гроші в новобудови, адже зберігається високий ризик через загрозу ракетних обстрілів. При цьому ціни продовжують зростати навіть за падіння попиту на понад 80%. Водночас, експерт стверджує, що є "вигідні" регіони для купівлі житла.

"Можна купувати, якщо придивлятися до регіонів, що розвиваються, наприклад, Полтавської чи Кіровоградської області — там, де попит і так був невисокий. Після перемоги там має бути стрибок за ціною та привабливістю. До того ж не варто забувати про переселенців, які шукатимуть, де краще жити", — зауважує він.

Спрогнозувати ситуацію з нерухомістю у прифронтових областях зараз неможливо.

Також юрист не радить інвесторам поспішати із продажем квартир. Він вважає, що краще зачекати 1 – 1,5 року. Оскільки ціни на нерухомість продовжують зростати, не виключено, що наступного року квартири коштуватимуть дорожче, і вкладники зможуть збільшити прибуток.

Чи варто купувати житло простим українцям

Експерт рекомендує не чекати довго тим, хто давно планує придбати власну оселю.

"Люди, які купують квартири для себе — це саме ті 15 – 20% попиту, що сьогодні є на ринку", — зазначає юрист.

На його переконання, тим, хто не має заощаджень краще зачекати, а в кого є гроші — потрібно купувати нерухомість зараз.

Вторинний чи первинний ринок

Фахівець рекомендує орієнтуватися на наявність ризиків та ціну. Зокрема, дисконти на "первинці" можуть становити 5 – 7%. Тоді як житло від власників вигідніше — не лише з урахуванням можливості торгів, а й через наявність юридичних ризиків під час купівлі новобудови.

"Вторинка" вигідніша, бо там менше ризиків. Ви купуєте вже готовий об'єкт, куди можна в'їхати та покращувати житлові умови. Можна навіть використовувати таке житло як склад та переїхати в інше місто. "Первинка", що купується на етапі будівництва, має ризики не бути введеною в експлуатацію. Справа навіть не в економічних факторах та війні, а суто юридичних чи технічних причин", — пояснив Володимир Копоть.

Нагадаємо, в Україні через війну на ринку нерухомості скоротився попит не тільки на житло в новобудовах. Менше покупців тепер і на "вторинці". За словами фахівців, ціни на новобудови у 2023 році визначатиме собівартість матеріалів та логістики.

Також ми писали, що ситуація на ринку оренди житла протягом року змінювалась залежно від ситуації в країні. Ціни на житло в західних регіонах країни зросли щонайменше удвічі через наплив переселенців.