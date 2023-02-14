Рынок недвижимости – эксперты рассказали, стоит ли покупать сейчас квартиры

Эксперты утверждают, что нет хорошего или плохого времени на приобретение жилья

Эксперты рассказали, стоит ли покупать квартиры во время войны. Утверждают, что нет хорошего или плохого времени на покупку жилья.

Об этом рассказал СМИ юрист СЕО Monitor.Estate Владимир Копоть.

Стоит ли вкладывать в недвижимость

По словам юриста, учитывая войну, сейчас инвесторы неохотно вкладывают деньги в новостройки, ведь сохраняется высокий риск из-за угрозы ракетных обстрелов. При этом цены продолжают расти даже при падении спроса более чем на 80%. В то же время эксперт утверждает, что есть "выгодные" регионы для покупки жилья.

"Можно покупать, если присматриваться к развивающимся регионам, например, Полтавской или Кировоградской области — там, где спрос и так был невысок. После победы там должен быть скачок по цене и привлекательности. К тому же не стоит забывать о переселенцах, которые будут искать, где лучше жить", — замечает он.

Спрогнозировать ситуацию с недвижимостью в прифронтовых областях сейчас невозможно.

Также юрист не рекомендует инвесторам торопиться с продажей квартир. Он считает, что лучше подождать 1 – 1,5 года. Поскольку цены на недвижимость продолжают расти, не исключено, что на следующий год квартиры будут стоить дороже, и вкладчики смогут увеличить прибыль.

Стоит ли покупать жилье простым украинцам

Эксперт рекомендует не ждать долго тем, кто давно планирует приобрести собственное жилье.

"Люди, которые покупают квартиры для себя — это именно те 15-20 % спроса, которые сегодня есть на рынке", — отмечает юрист.

По его убеждению, тем, кто не имеет сбережений, лучше подождать, а тем, у кого есть деньги — нужно покупать недвижимость сейчас.

Вторичный или первичный рынок

Специалист рекомендует ориентироваться на наличие рисков и цен. В частности, дисконты на "первичке" могут составлять 5-7%. В то время как жилье от собственников выгоднее — не только с учетом возможности торгов, но и из-за наличия юридических рисков при покупке новостройки.

"Вторичка" более выгодна, потому что там меньше рисков. Вы приобретаете уже готовый объект, куда можно въехать и улучшать жилищные условия. Можно даже использовать такое жилье как склад и переехать в другой город. "Первичка", приобретаемая на этапе строительства, имеет риски не быть введенной в эксплуатацию. Дело даже не в экономических факторах и войне, а сугубо юридических или технических причин", — пояснил Владимир Копоть.

Напомним, в Украине в результате войны на рынке недвижимости сократился спрос не только на жилье в новостройках. Меньше покупателей теперь и на "вторичке". По словам специалистов, цены на новостройки в 2023 году будут определять себестоимость материалов и логистики.

Также мы писали, что ситуация на рынке аренды жилья в течение года изменялась в зависимости от ситуации в стране. Цены на жилье в западных регионах страны выросли, по меньшей мере, вдвое из-за наплыва переселенцев.