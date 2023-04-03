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Ринок нових авто в Україні: які марки та моделі вийшли у лідери

3 квітня 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок нових авто в Україні — які марки та моделі вийшли у лідери
Показник у вісім разів більший за минулорічний
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за підсумками березня кількість придбаних та зареєстрованих автомобілів становила 4511 одиниць. Показник у вісім разів більший за минулорічний.

Про це повідомляє "Укравтопром".

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Ситуація на ринку нових авто  

За інформацією Асоціації автовиробників, найпопулярнішою моделлю, як і раніше, залишається Renault Duster — за березень автопарк поповнився 414 кросоверами.

До ТОП-10 легковиків березня 2023 року увійшли: Hyundai Tucson (171 од.), Mazda CX5 (171 шт.), Volkswagen ID.4 (149 од.), Toyota RAV-4 (131 шт.), Toyota Camry ( 110 од.), Suzuki Vitara (105 шт.), Volkswagen Touareg (101 шт.), Dongfeng/Honda M-NV (100 од.), BMW X7 (99 шт.).

Серед марок лідирує Toyota з показником 648 реєстрацій. Друге місце — за автобрендом Renault (438 од.). Третє та четверте — Volkswagen (432 од.) та BMW (355 од.). На п'ятому — Skoda (346 од.).

"Загалом у І кварталі 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й у минулому)", — розповіли в асоціації.

Варто зауважити, що зростання у вісім разів виникло через низьку порівняльну базу, зважаючи на те, що 2022 року у цей час був початок розпалу повномасштабної війни росії в Україні.

Прогнози експертів

За словами експертів Інституту досліджень авторинку, у 2023 році обсяги продажів можуть становити від 3 до 5 тисяч нових авто в місяць. Збільшення напряму залежатиме від наявності програм фінансової підтримки — кредитування та лізингу на вигідних умовах.

Українці під час вибору нового авто надалі надаватимуть перевагу універсальним кросоверам, проте вирішальним буде саме наявність авто я в салоні. Активно із новими автомобілями й надалі конкуруватиме сегмент "майже нових" автомобілів.

Нагадаємо, в Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Відповідні зміни затвердив український уряд.

Також ми повідомляли, що у мобільному застосунку "Дії" поновили важливу функцію для автомобілістів. Вони можуть знову перевіряти та сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані системами фото- й відеофіксації.

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