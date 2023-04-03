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Рынок новых авто в Украине: какие марки и модели вышли в лидеры

3 апреля 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок новых авто в Украине — какие марки и модели вышли в лидеры
Показатель в восемь раз больше прошлогоднего
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине по итогам марта количество приобретенных и зарегистрированных автомобилей составило 4511 единиц. Показатель в восемь раз больше прошлогоднего.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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Ситуация на рынке новых авто

По информации Ассоциации автопроизводителей, самой популярной моделью по-прежнему остается Renault Duster — за март автопарк пополнился 414 кроссоверами.

В ТОП-10 легковушек марта 2023 года вошли: Hyundai Tucson (171 ед.), Mazda CX5 (171 шт.), Volkswagen ID.4 (149 ед.), Toyota RAV-4 (131 шт.), Toyota Camry (110 ед.), Suzuki Vitara (105 шт.), Volkswagen Touareg (101 шт.), Dongfeng/Honda M-NV (100 ед.), BMW X7 (99 шт.).

Среди марок лидирует Toyota с показателем 648 регистраций. Второе место — за автобрендом Renault (438 ед.). Третье и четвертое — Volkswagen (432 ед.) и BMW (355 ед.). На пятом — Skoda (346 ед.).

"В общей сложности в I квартале 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, что и в прошлом)", — рассказали в ассоциации.

Следует отметить, что рост в восемь раз возник из-за низкой сравнительной базы, учитывая, что в 2022 году в это время было начало разгара полномасштабной войны россии в Украине.

Прогнозы экспертов

По словам экспертов Института исследований авторынка, в 2023 году объемы продаж могут составлять от 3 до 5 тысяч новых авто в месяц. Увеличение напрямую зависит от наличия программ финансовой поддержки — кредитования и лизинга на выгодных условиях.

Украинцы при выборе нового авто в дальнейшем будут отдавать предпочтение универсальным кроссоверам, однако решающим будет именно наличие авто в салоне. Активно с новыми автомобилями и дальше будет конкурировать сегмент "почти новых" автомобилей.

Напомним, в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.

Также мы сообщали, что в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Они могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.

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