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Ринок пального заполонив фальсифікат: чим це небезпечно

14 вересня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ринок пального заполонив фальсифікат: чим це небезпечно
Чоловік приїхав на АЗС заправити автівку. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Експерти паливного ринку перевірили якість бензину на заправках різних компаній. З'ясувалося, що якість пального в Україні залишає бажати кращого. 

Про це зазначають експерти Інституту споживчих експертиз, які здійсювали перевірку.

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Перевірка якості пального в Україні

Експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину.

Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.

Як виявилося,  так звана "зелена" зона досить широка. Цікаво, що сюди потрапили:

  • SOCAR,
  • ОККО,
  • WOG,
  • AMIC,
  • запорізька PARALLEL,
  • харківська ОВІС.

А от відхилення від стандартів якості пального виявили у таких мережах:

  • БРСМ-Нафта;
  • U.GO;
  • АВІАС;
  • BVS;
  • 24/7;
  • KCEM;
  • DNIPRO OIL GROUP.
Якість пального в Україні
Якість пального в Україні. Фото: Інститут споживчих експертиз

Зауважимо, минуло два місяці, як в Україні відновили ставки ПДВ та акцизу. Пальне на українських АЗС здорожчало за цей період більш ніж на 8 грн/літр.

Експерти зазначають, що краще не економити на пальному. Це загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.

Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.

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