Ринок пального заполонив фальсифікат: чим це небезпечно
Експерти паливного ринку перевірили якість бензину на заправках різних компаній. З'ясувалося, що якість пального в Україні залишає бажати кращого.
Про це зазначають експерти Інституту споживчих експертиз, які здійсювали перевірку.
Перевірка якості пального в Україні
Експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину.
Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.
Як виявилося, так звана "зелена" зона досить широка. Цікаво, що сюди потрапили:
- SOCAR,
- ОККО,
- WOG,
- AMIC,
- запорізька PARALLEL,
- харківська ОВІС.
А от відхилення від стандартів якості пального виявили у таких мережах:
- БРСМ-Нафта;
- U.GO;
- АВІАС;
- BVS;
- 24/7;
- KCEM;
- DNIPRO OIL GROUP.
Зауважимо, минуло два місяці, як в Україні відновили ставки ПДВ та акцизу. Пальне на українських АЗС здорожчало за цей період більш ніж на 8 грн/літр.
Експерти зазначають, що краще не економити на пальному. Це загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.
Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.