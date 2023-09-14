Ринок пального заполонив фальсифікат: чим це небезпечно

Чоловік приїхав на АЗС заправити автівку. Фото: Google

Експерти паливного ринку перевірили якість бензину на заправках різних компаній. З'ясувалося, що якість пального в Україні залишає бажати кращого.

Про це зазначають експерти Інституту споживчих експертиз, які здійсювали перевірку.

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Перевірка якості пального в Україні

Експерти паливного ринку прогнозують збільшення обігу "тіньового" пального. Відтак, це може суттєво вплинути на якість самого бензину.

Фахівці Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити, наскільки якісний бензин популярної марки А-95.

Як виявилося, так звана "зелена" зона досить широка. Цікаво, що сюди потрапили:

SOCAR,

ОККО,

WOG,

AMIC,

запорізька PARALLEL,

харківська ОВІС.

А от відхилення від стандартів якості пального виявили у таких мережах:

БРСМ-Нафта;

U.GO;

АВІАС;

BVS;

24/7;

KCEM;

DNIPRO OIL GROUP.

Якість пального в Україні. Фото: Інститут споживчих експертиз

Зауважимо, минуло два місяці, як в Україні відновили ставки ПДВ та акцизу. Пальне на українських АЗС здорожчало за цей період більш ніж на 8 грн/літр.

Експерти зазначають, що краще не економити на пальному. Це загрожує ще більшими фінансовими витратами у разі ремонту авто через неякісний бензин.

Нагадаємо, попри зростання продажів електрокарів, найпопулярнішими в Україні залишаються авто з бензиновими двигунами, які у серпні охопили 42% ринку нових легковиків. У ситуації, коли ціни на АЗС постійно б'ють рекорди, варто прислухатися до порад з економії пального.