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Рынок горючего заполонил фальсификат: чем это опасно

14 сентября 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Рынок горючего заполонил фальсификат: чем это опасно
Мужчина приехал на АЗС заправить автомобиль. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Эксперты топливного рынка проверили качество бензина на заправках разных компаний. Выяснилось, что качество горючего в Украине оставляет желать лучшего.

Об этом отмечают эксперты Института потребительских экспертиз, которые проводили проверку.

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Проверка качества горючего в Украине

Эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего. Это может существенно повлиять на качество самого бензина.

Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественный бензин популярной марки А-95.

Как оказалось, так называемая "зеленая" зона достаточно широка. Интересно, что сюда попали:

  • SOCAR,
  • ОККО,
  • WOG,
  • AMIC,
  • запорожская PARALLEL,
  • харьковская ОВИС.

А вот отклонения от стандартов качества горючего обнаружили в следующих сетях:

  • БРСМ-Нефть;
  • U.GO;
  • АВИАС;
  • BVS;
  • 24/7;
  • KCEM;
  • DNIPRO OIL GROUP.
Качество топлива в Украине.
Качество горючего в Украине. Фото: Институт потребительских экспертиз

Заметим, прошло два месяца, когда в Украине возобновили ставки НДС и акциза. Горючее на украинских АЗС подорожало за этот период более чем на 8 грн/литр.

Эксперты отмечают, что лучше не экономить на горючем. Это чревато еще большими финансовыми затратами в случае ремонта авто из-за некачественного бензина.

Напомним, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.

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