Рынок горючего заполонил фальсификат: чем это опасно
Эксперты топливного рынка проверили качество бензина на заправках разных компаний. Выяснилось, что качество горючего в Украине оставляет желать лучшего.
Об этом отмечают эксперты Института потребительских экспертиз, которые проводили проверку.
Проверка качества горючего в Украине
Эксперты топливного рынка прогнозируют увеличение оборота "теневого" горючего. Это может существенно повлиять на качество самого бензина.
Специалисты Института потребительских экспертиз решили проверить, насколько качественный бензин популярной марки А-95.
Как оказалось, так называемая "зеленая" зона достаточно широка. Интересно, что сюда попали:
- SOCAR,
- ОККО,
- WOG,
- AMIC,
- запорожская PARALLEL,
- харьковская ОВИС.
А вот отклонения от стандартов качества горючего обнаружили в следующих сетях:
- БРСМ-Нефть;
- U.GO;
- АВИАС;
- BVS;
- 24/7;
- KCEM;
- DNIPRO OIL GROUP.
Заметим, прошло два месяца, когда в Украине возобновили ставки НДС и акциза. Горючее на украинских АЗС подорожало за этот период более чем на 8 грн/литр.
Эксперты отмечают, что лучше не экономить на горючем. Это чревато еще большими финансовыми затратами в случае ремонта авто из-за некачественного бензина.
Напомним, несмотря на рост продаж электрокаров, самыми популярными в Украине остаются автомобили с бензиновыми двигателями, которые в августе охватили 42% рынка новых легковых автомобилей. В ситуации, когда цены на АЗС постоянно бьют рекорды, следует прислушиваться к советам по экономии горючего.