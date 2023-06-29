Ринок праці — які фахівці у дефіциті та кому платять 30 тис. грн

Працівниці на хлібозаводі. Фото: google.com

На столичному ринку праці суттєво скоротився рівень безробіття з початку війни. При цьому деякі фахівці для роботодавців — на вагу золота.

Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості.

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Ситуація на ринку праці

Як повідомили у центрі зайнятості столиці, у червні офіційно налічується 3,1 тисячі безробітних. Показник утричі менший проти кількості на початку війни. Йдеться виключно про тих, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості.

Багато чоловіків робочих спеціальностей зараз перебувають на фронті, а жінки-педагоги та медсестри виїхали за кордон із дітьми. Тож, зараз у сфері медицини — гострий дефіцит спеціалістів. Зокрема, йдеться про психіатрів, реабілітологів, психологів, фахівців, які працюють з людьми з інвалідністю. Збільшилось також навантаження на соціальну сферу.

Які фахівці у дефіциті

Зараз на ринку гостро потребують працівників сфери торгівлі та послуг. Так, найбільший попит на такі спеціальності:

кухарі;

продавці-консультанти;

охоронці;

економісти;

двірники;

швачки;

водії трамваїв;

фрезерувальники;

токарі;

медсестри;

електрогазозварники.

За даними центру зайнятості, зараз відкритий пошук стрільців у "Гвардію наступу".

Які зарплати готові платити

У Києві на ринку праці середня заробітна плата становить 20 тис. грн, є нижчі ставки у 15-18 тис. грн, проте існують і привабливі пропозиції від 30 тис. грн.

Зокрема, у червні шукають пекарів із заробітною платою 18 тис. грн. Потрібно мати спеціальну кваліфікацію. В обов'язках: випічка хліба та хлібобулочних виробів з дотриманням основ технологічного процесу випікання хліба, хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів. Охочі можуть телефонувати в Деснянське управління центру зайнятості за номером: (067) 520 73 25.

Також у пошуку головного бухгалтера із заробітною платою у 30 тис. грн. Серед вимог: вища освіта, стаж роботи за посадою від п'яти років. Обов'язки: забезпечувати ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Охочі можуть телефонувати у Святошинське управління центру зайнятості за номером: (067)520 73 97.

Водночас деякі підприємства затримують заробітні плати. Зокрема, найбільшими з них є:

ТОВ "Краснолиманське";

"Завод 410 цивільної авіації";

"Київський державний завод "Буревісник";

"Регіональні електричні мережі";

"Укрінтеренерго".

Більше про роботу

Нагадаємо, Україні працівникам деяких сфер можуть підвищити заробітні плати за рахунок збільшення рівня окладу. З такою ініціативою виступають народні депутати.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.