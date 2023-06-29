Ринок праці — які фахівці у дефіциті та кому платять 30 тис. грн

Ринок праці: які фахівці у дефіциті й хто отримує 30 тис. грн
На столичному ринку праці суттєво скоротився рівень безробіття з початку війни. При цьому деякі фахівці для роботодавців — на вагу золота.
Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості.
Ситуація на ринку праці
Як повідомили у центрі зайнятості столиці, у червні офіційно налічується 3,1 тисячі безробітних. Показник утричі менший проти кількості на початку війни. Йдеться виключно про тих, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості.
Багато чоловіків робочих спеціальностей зараз перебувають на фронті, а жінки-педагоги та медсестри виїхали за кордон із дітьми. Тож, зараз у сфері медицини — гострий дефіцит спеціалістів. Зокрема, йдеться про психіатрів, реабілітологів, психологів, фахівців, які працюють з людьми з інвалідністю. Збільшилось також навантаження на соціальну сферу.
Які фахівці у дефіциті
Зараз на ринку гостро потребують працівників сфери торгівлі та послуг. Так, найбільший попит на такі спеціальності:
- кухарі;
- продавці-консультанти;
- охоронці;
- економісти;
- двірники;
- швачки;
- водії трамваїв;
- фрезерувальники;
- токарі;
- медсестри;
- електрогазозварники.
За даними центру зайнятості, зараз відкритий пошук стрільців у "Гвардію наступу".
Які зарплати готові платити
У Києві на ринку праці середня заробітна плата становить 20 тис. грн, є нижчі ставки у 15-18 тис. грн, проте існують і привабливі пропозиції від 30 тис. грн.
Зокрема, у червні шукають пекарів із заробітною платою 18 тис. грн. Потрібно мати спеціальну кваліфікацію. В обов'язках: випічка хліба та хлібобулочних виробів з дотриманням основ технологічного процесу випікання хліба, хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів. Охочі можуть телефонувати в Деснянське управління центру зайнятості за номером: (067) 520 73 25.
Також у пошуку головного бухгалтера із заробітною платою у 30 тис. грн. Серед вимог: вища освіта, стаж роботи за посадою від п'яти років. Обов'язки: забезпечувати ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Охочі можуть телефонувати у Святошинське управління центру зайнятості за номером: (067)520 73 97.
Водночас деякі підприємства затримують заробітні плати. Зокрема, найбільшими з них є:
- ТОВ "Краснолиманське";
- "Завод 410 цивільної авіації";
- "Київський державний завод "Буревісник";
- "Регіональні електричні мережі";
- "Укрінтеренерго".
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