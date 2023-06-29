Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ринок праці: які фахівці у дефіциті й хто отримує 30 тис. грн arrow

Ринок праці: які фахівці у дефіциті й хто отримує 30 тис. грн

29 червня 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ринок праці — які фахівці у дефіциті та кому платять 30 тис. грн
Працівниці на хлібозаводі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На столичному ринку праці суттєво скоротився рівень безробіття з початку війни. При цьому деякі фахівці для роботодавців — на вагу золота.

Про це свідчать дані Київського міського центру зайнятості.

Читайте також:

Ситуація на ринку праці

Як повідомили у центрі зайнятості столиці, у червні офіційно налічується 3,1 тисячі безробітних. Показник утричі менший проти кількості на початку війни. Йдеться виключно про тих, хто стоїть на обліку у центрі зайнятості.

Багато чоловіків робочих спеціальностей зараз перебувають на фронті, а жінки-педагоги та медсестри виїхали за кордон із дітьми. Тож, зараз у сфері медицини — гострий дефіцит спеціалістів. Зокрема, йдеться про психіатрів, реабілітологів, психологів, фахівців, які працюють з людьми з інвалідністю. Збільшилось також навантаження на соціальну сферу.

Які фахівці у дефіциті

Зараз на ринку гостро потребують працівників сфери торгівлі та послуг. Так, найбільший попит на такі спеціальності:

  • кухарі;
  • продавці-консультанти;
  • охоронці;
  • економісти;
  • двірники;
  • швачки;
  • водії трамваїв;
  • фрезерувальники;
  • токарі;
  • медсестри;
  • електрогазозварники.

За даними центру зайнятості, зараз відкритий пошук стрільців у "Гвардію наступу".

Які зарплати готові платити

У Києві на ринку праці середня заробітна плата становить 20 тис. грн, є нижчі ставки у 15-18 тис. грн, проте існують і привабливі пропозиції від 30 тис. грн.

Зокрема, у червні шукають пекарів із заробітною платою 18 тис. грн. Потрібно мати спеціальну кваліфікацію. В обов'язках: випічка хліба та хлібобулочних виробів з дотриманням основ технологічного процесу випікання хліба, хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів. Охочі можуть телефонувати  в Деснянське управління центру зайнятості за номером: (067) 520 73 25.

Також у пошуку головного бухгалтера із заробітною платою у 30 тис. грн. Серед вимог: вища освіта, стаж роботи за посадою від п'яти років. Обов'язки: забезпечувати ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Охочі можуть телефонувати у Святошинське управління центру зайнятості за номером: (067)520 73 97.

Водночас деякі підприємства затримують заробітні плати. Зокрема, найбільшими з них є:

  • ТОВ "Краснолиманське";
  • "Завод 410 цивільної авіації";
  • "Київський державний завод "Буревісник";
  • "Регіональні електричні мережі";
  •  "Укрінтеренерго".

Більше про роботу

Нагадаємо, Україні працівникам деяких сфер можуть підвищити заробітні плати за рахунок збільшення рівня окладу. З такою ініціативою виступають народні депутати.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тис. грн можуть заробляти працівники ресторанів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз