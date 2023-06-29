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Рынок труда: какие специалисты в дефиците и кто получает 30 тыс. грн

29 июня 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок труда — какие специалисты в дефиците и кому платят 30 тыс. грн
Работницы на хлебозаводе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На столичном рынке труда существенно сократился уровень безработицы с начала войны. При этом некоторые специалисты для работодателей — на вес золота.

Об этом свидетельствуют данные Киевского городского центра занятости.

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Ситуация на рынке труда

Как сообщили в центре занятости столицы, в июне официально насчитывается 3,1 тысячи безработных. Показатель втрое меньше количества в начале войны. Речь идет исключительно о тех, кто состоит на учете в центре занятости.

Многие мужчины рабочих специальностей сейчас находятся на фронте, а женщины педагоги и медсестеры уехали за границу с детьми. Сейчас в сфере медицины — острый дефицит специалистов. В частности, речь идет о психиатрах, реабилитологах, психологах, специалистах, работающих с людьми с инвалидностью. Увеличилась также нагрузка на социальную сферу.

Какие специалисты в дефиците

Сейчас на рынке остро нуждаются в работниках сферы торговли и услуг. Так, наибольший спрос на следующие специальности:

  • повара;
  • продавцы-консультанты;
  • охранники;
  • экономисты;
  • дворники;
  • швеи;
  • водители трамваев;
  • фрезеровщики;
  • токари;
  • медсестры;
  • электрогазосварщики.

По данным центра занятости, сейчас открыт поиск стрелков в "Гвардию наступления".

Какие зарплаты готовы платить

В Киеве на рынке труда средняя заработная плата составляет 20 тыс. грн, есть более низкие ставки в 15-18 тыс. грн, однако существуют и привлекательные предложения от 30 тыс. грн.

В частности, в июне ищут пекарей с заработной платой в 18 тыс. грн. Необходимо иметь специальную квалификацию. В обязанностях: выпечка хлеба и хлебобулочных изделий с соблюдением основ технологического процесса выпечки хлеба, хлебобулочных и мучно-кондитерских изделий. Желающие могут звонить по телефону в Деснянское управление центра занятости по номеру: (067) 520 73 25.

Также в поиске главного бухгалтера с заработной платой 30 тыс. грн. Среди требований: высшее образование, стаж работы по должности от пяти лет. Обязанности: обеспечивать ведение бухгалтерского учета с соблюдением единых методологических основ, установленных законом "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине". Желающие могут звонить по телефону в Святошинское управление центра занятости по номеру: (067)520 73 97.

В то же время некоторые предприятия задерживают заработные платы. В частности, самыми большими из них являются:

  • ООО "Краснолиманское";
  • "Завод 410 гражданской авиации";
  • "Киевский государственный завод "Буревестник";
  • "Региональные электрические сети";
  • "Укринтерэнерго".

Больше о работе

Напомним, в Украине работникам некоторых сфер могут повысить заработные платы за счет увеличения уровня оклада. С такой инициативой выступают народные депутаты.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тыс. грн могут зарабатывать работники ресторанов.

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