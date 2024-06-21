Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у логістиці та закупівлях в Україні платять найвищі зарплати

Працівник складу. Фото: egydrug.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чисельність працездатного населення в Україні на 2024 рік зменшується, а разом з ним, відбувається значне скорочення кандидатів. Активне розміщення нових вакансій роботодавцями за останній тільки час тільки підкреслює складну ситуацію на ринку праці в Україні.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні, та де платять найвищі зарплати у логістиці та закупівлях.

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Ринок праці в Україні у червні

Чисельність працездатного населення в Україні у 2024 році скоротилася на 40% порівняно з 2021 роком через демографічні процеси. Про це заявила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна.

"Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме", — зазначила експертка.

Піщуліна також наголосила, що для відновлення економіки України потрібно понад 4,5 мільйона працездатного населення. Експерт виділила демографічні процеси та регіональні особливості як ключові фактори, що впливають на перспективи розвитку зайнятості.

"Через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні. Відбулася релокація підприємств в тилові регіони України, однак на заході складно створювати ВПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня "промислово-технічна культура", — додала вона.

Крім того, експерти додають, що в умовах, коли чоловіки-фахівці можуть у будь-який момент втратити роботу через мобілізацію, багато хто з них віддає перевагу неофіційному працевлаштуванню. Це дозволяє компаніям не надавати даних про них у ТЦК. Такі схеми влаштовують як кандидатів-чоловіків, так і бізнес, який отримує потрібного фахівця без ризику призову на фронт.

"Чоловіки не прагнуть працевлаштовуватися в компанії, які працюють офіційно, але не надають бронювання. Не секрет, що частина бізнесу працює в сіру, тож зараз ми фіксуємо збільшення випадків, коли фактичні трудові відносини просто не оформляються офіційно, щобільше, зі штату виводяться працівники-військовозобов'язані, які фактично продовжують працювати у компанії, але офіційно вже не є її співробітниками. Бізнес адаптується і все більше переходить на сіро-чорні схеми працевлаштування", — зазначила HR експерт Домініка Іванова-Бекар.

Де у логістиці та закупівлях в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у сфері логістики та закупівель у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Менеджер ЗЕД

Компанія, що займається виробництвом та продажем будівельних матеріалів шукає у свою команду менеджера з експорту.

Спеціаліст займатиметься пошуком та залученням нових клієнтів до співпраці, проводитиме переговори та укладатиме контракти, контролюватиме поставки та оплати, готуватиме документи для митного оформлення експорту та співпрацюватиме з митними брокерами. Ця вакансія підходить кандидатам з досвідом роботи на цій посаді та знанням англійської мови.

Зарплатня: 80 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду Менеджера ЗЕД. Фото: Work.ua

Менеджер-логіст із залізничних перевезень

Перша вакансія у нашому списку. Компанія "МК Рейл Логістик" шукає менеджера-логіста із залізничних перевезень. Спеціаліст плануватиме та організовуватиме залізничні перевезення вантажів. До його обов'язків належить управління процесом від приймання замовлення від клієнта до доставлення вантажу, забезпечення ефективної взаємодії з іншими підрозділами компанії, залізничними операторами та іншими сторонами, а також контроль та аналіз процесів перевезень. Серед обов'язків також складанням звітів та документації, пов'язаної зі здійсненням залізничних перевезень.

Вимоги до кандидата включають досвід роботи у сфері логістики та залізничних перевезень не менше 3 років, знання законодавства та правил, що регулюють залізничні перевезення, уміння працювати з логістичними системами та програмами, а також високі комунікативні навички та здатність до розв'язання проблем.

Зарплатня: 80 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера-логіста із залізничних перевезень. Фото: Work.ua

Диспетчер (США)

Компанія "ААА Транс", що надає послуги з транспортування, шукає свою команду досвідченого диспетчера. Кандидат повинен мати досвід роботи в диспетчерській сфері не менше 1 року та мати навички розмовної англійської мови. Диспетчер відповідатиме за координацію транспортування та забезпечення ефективної доставки територією США.

Фахівець буде координувати та керувати графіками та маршрутами водіїв, ефективно спілкуватися з водіями та клієнтами для забезпечення своєчасної доставки, а також контролювати та відстежувати поставки. Він також вирішуватиме будь-які проблеми та надзвичайні ситуації та вести точний облік усієї диспетчерської діяльності.

У кандидата має бути досвід планування та оптимізації маршрутів не менше 1 року, знання англійської мови, достатнє для ведення переговорів з клієнтами та водіями, вміння керувати документами Excel та Google Docs для моніторингу логістичних даних та створення звітів.

Зарплатня: 90 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду диспетчера. Фото: Work.ua

Диспетчер зі знанням англійської мови

Ще одна вакансія диспетчера у нашому списку. Логістична компанія Homeland Transport, що працює з 2012 року і займається перевезенням вантажів по всій території США та Канади, шукає високоорганізованих та послідовних диспетчерів зі знанням англійської мови.

Спеціаліст займатиметься пошуком та маршрутизацією транспортних засобів, працюватиме з водіями для координації обладнання та вантажів. В його обов'язки також входить планування та організація доставки та своєчасного відправлення вантажу, та допомога у розв'язання будь-яких проблем з поточними поставками. Фахівець повинен уміти читати, точно рахувати, виконувати прості математичні дії та розбірливо писати.

Вимоги до кандидата включають досвід роботи диспетчером у відділах бронювання, відстеження, обслуговування клієнтів чи продажу, впевнені навички роботи з ПК, високу організованість та увагу до деталей, здатність забезпечити якісне та своєчасне обслуговування клієнтів. Просунуте знання англійської є обов'язковим.

Зарплатня: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду диспетчера зі знанням англійської мови. Фото: Work.ua

Керівник управління закупівель

Остання вакансія у нашому списку. Компанія Franchise Staffing Solutions шукає керівника управління закупівель.

Спеціаліст узгоджуватиме категорійну стратегію та координуватиме діяльність категорійного менеджера, узгоджуватиме завдання та координуватиме діяльність MRP контролера та братиме участь у переговорах з постачальниками. Крім того він буде підписувати контракти та специфікації в рамках повноважень. Перевіряти їх та затверджувати закупівельні процедури.

Кандидат повинен мати вищу освіту за напрямом "Управління та адміністрування" та досвід роботи на керівних посадах у сфері закупівель від 3 років. Він повинен володіти навичками ведення активних переговорів, мати аналітичне мислення, навички роботи з великим обсягом інформації та тайм-менеджменту, а також рівень англійської мови не нижчий за Intermediate.

Зарплатня: 150 000 грн.

Вакансія на посаду керівника управління закупівель. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми склали ТОП вакансій у будівництві з найбільшими зарплатами. Сьогодні на ринку праці в Україні відбувається значне скорочення кандидатів, попри активне розміщення нових вакансій роботодавцями.

Також ми писали, що Міністерство фінансів оприлюднило суму видатків з державного бюджету у травні 2024 року. Левова частка пішла на покриття фінансування заробітних плат в оборонній сфері.