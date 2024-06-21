Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в логистике и закупках в Украине платят самые высокие зарплаты

Работник склада. Фото: egydrug.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Численность трудоспособного населения в Украине на 2024 год уменьшается, а вместе с ним происходит значительное сокращение кандидатов. Активное размещение новых вакансий работодателями за последнее время только подчеркивает сложную ситуацию на рынке труда в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в логистике и закупках.

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Численность трудоспособного населения в Украине в 2024 году сократилась на 40% по сравнению с 2021 годом из-за демографических процессов. Об этом заявила ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

"Согласно экспертным оценкам, численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом. Информация с кадровых платформ показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это соотношение практически друг к другу. По последним данным, на 62 тысячи вакансий было 67 тысяч резюме", — отметила эксперт.

Пищулина также подчеркнула, что для восстановления экономики Украины нужно более 4,5 миллиона трудоспособного населения. Эксперт выделила демографические процессы и региональные особенности как ключевые факторы, влияющие на перспективы занятости.

"Из-за миграции населения произошла частичная деиндустриализация востока Украины, потерял потенциал аграрный сектор на юге. Состоялась релокация предприятий в тыловые регионы Украины, однако на мероприятии сложно создавать ВПК, потому что там не было до сих пор крупных промышленных предприятий, и в смысле организации производства там отсутствует" промышленно-техническая культура", — добавила она.

Кроме того, эксперты добавляют, что в условиях, когда мужчины-специалисты могут в любой момент потерять работу из-за мобилизации, многие из них предпочитают неофициальное трудоустройство. Это позволяет компаниям не предоставлять данные о них в ТЦК. Такие схемы устраивают как кандидатов-мужчин, так и бизнес, получающий нужного специалиста без риска призыва на фронт.

"Мужчины не стремятся трудоустраиваться в компании, которые работают официально, но не предоставляют бронирование. Не секрет, что часть бизнеса работает в серую, поэтому сейчас мы фиксируем увеличение случаев, когда фактические трудовые отношения просто не оформляются официально, больше, из штата выводятся работники- военнообязанные, которые фактически продолжают работать в компании, но официально уже не являются ее сотрудниками. Бизнес адаптируется и все больше переходит на серо-черные схемы трудоустройства ", == отметила HR эксперт Доминика Иванова-Бекарь.

Где в логистике и закупках в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий по логистике и закупкам в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Менеджер ВЭД

Компания, занимающаяся производством и продажей строительных материалов, ищет в свою команду менеджера по экспорту.

Специалист будет заниматься поиском и привлечением новых клиентов к сотрудничеству, будет проводить переговоры и заключать контракты, контролировать поставки и оплаты, готовить документы для таможенного оформления экспорта и сотрудничать с таможенными брокерами. Эта вакансия подходит кандидатам с опытом работы в этой должности и знанием английского языка.

Зарплата: 80 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность Менеджера ВЭД. Фото: Work.ua

Менеджер-логист по железнодорожным перевозкам

Первая вакансия в нашем списке. Компания "МК Рейл Логистик" ищет менеджера-логиста по железнодорожным перевозкам. Специалист будет планировать и организовывать железнодорожные перевозки грузов. К его обязанностям относится управление процессом от приема заказа от клиента до доставки груза, обеспечение эффективного взаимодействия с другими подразделениями компании, железнодорожными операторами и другими сторонами, а также контроль и анализ процессов перевозок. Среди обязанностей также составление отчетов и документации, связанной с осуществлением железнодорожных перевозок.

Требования к кандидату включают в себя опыт работы в сфере логистики и железнодорожных перевозок не менее 3 лет, знание законодательства и правил, регулирующих железнодорожные перевозки, умение работать с логистическими системами и программами, а также высокие коммуникативные навыки и способность к решению проблем.

Зарплата: 80 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность менеджера-логиста по железнодорожным перевозкам. Фото: Work.ua

Диспетчер (США)

Компания "ААА Транс", предоставляющая услуги по транспортировке, ищет свою команду опытного диспетчера. Кандидат должен иметь опыт работы в диспетчерской сфере не менее 1 года и навыки разговорного английского языка. Диспетчер будет отвечать за координацию транспортировки и обеспечения эффективной доставки по территории США.

Специалист будет координировать и управлять графиками и маршрутами водителей, эффективно общаться с водителями и клиентами для обеспечения своевременной доставки, а также контролировать и отслеживать поставки. Он будет решать любые проблемы и чрезвычайные ситуации и вести точный учет всей диспетчерской деятельности.

У кандидата должен быть опыт планирования и оптимизации маршрутов не менее 1 года, знание английского языка, достаточное для переговоров с клиентами и водителями, умение управлять документами Excel и Google Docs для мониторинга логистических данных и создания отчетов.

Зарплата: 90 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность диспетчера. Фото: Work.ua

Диспетчер со знанием английского языка

Еще одна вакансия диспетчера в нашем списке. Логистическая компания Homeland Transport, работающая с 2012 года и занимающаяся перевозкой грузов по всей территории США и Канады, ищет высокоорганизованных и последовательных диспетчеров со знанием английского языка.

Специалист будет заниматься поиском и маршрутизацией транспортных средств, будет работать с водителями для координации оборудования и грузов. В его обязанности также входит планирование и организация доставки и своевременной отправки груза и помощь в решении любых проблем с текущими поставками. Специалист должен уметь читать, точно считать, выполнять простые математические действия и разборчиво писать.

Требования к кандидату включают опыт работы диспетчером в отделах бронирования, отслеживания, обслуживания клиентов или продаж, уверенные навыки работы с ПК, высокая организованность и внимание к деталям, способность обеспечить качественное и своевременное обслуживание клиентов. Продвинутое знание английского является обязательным.

Зарплата: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность диспетчера со знанием английского языка. Фото: Work.ua

Руководитель управления закупок

Последняя вакансия в нашем списке. Компания Franchise Staffing Solutions ищет руководителя управления закупок.

Специалист будет согласовывать категоричную стратегию и координировать деятельность категорийного менеджера, согласовать задачи и координировать деятельность MRP контроллера и участвовать в переговорах с поставщиками. Кроме того, он будет подписывать контракты и спецификации в рамках полномочий. Проверять и утверждать закупочные процедуры.

Кандидат должен иметь высшее образование по направлению "Управление и администрирование" и опыт работы в руководящих должностях в сфере закупок от 3 лет. Он должен владеть навыками ведения активных переговоров, иметь аналитическое мышление, навыки работы с большим объемом информации и тайм-менеджмента, а также уровень английского языка не ниже Intermediate.

Зарплата: 150 000 грн.

Вакансия на должность руководителя управления закупок. Фото: Work.ua

Напомним, мы составили ТОП вакансий в строительстве с самыми большими зарплатами. Сегодня на рынке труда в Украине происходит значительное сокращение кандидатов, несмотря на активное размещение новых вакансий работодателями.

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