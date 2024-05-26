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Ринок праці змінився на користь пенсіонерів — що відомо

26 травня 2024 11:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
На українському ринку праці зростає попит на пенсіонерів — що відомо
Літня жінка на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці похилого віку стають дедалі ціннішими на місцевому ринку праці. Через війну та міграцію виник дефіцит робочої сили, що робить їх привабливими для роботодавців.

Про це повідомляє український Forbes.

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Детальніше про попит на пенсіонерів на ринку праці

"Повномасштабна війна зробила українців пенсійного віку цінним активом ринку праці. Наклалося дві тенденції — зменшення працівників на ринку праці та старіння нації. Залучення літніх працівників — чи не обовʼязкова умова післявоєнного відновлення країни, дійшли висновку у Центрі Разумкова", — йдеться у матеріалі.  

Отже, працівники віком 60-65 років залишаються на ринку праці, а багато з тих, хто до війни не працював і насолоджувався пенсією, тепер повернулися до роботи. Серед них часто зустрічаються пенсіонери у віці 75 років і старше.

Що ще треба знати

Нагадаємо, від початку 2024 року деякі категорії українських пенсіонерів отримали підвищені виплати. Також частина українців тепер отримує максимальний розмір пенсії.

Ми також писали, що в Україні нове законодавство почне офіційно регулювати роботу домашніх працівників. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт.

зарплати
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робота
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