На украинском рынке труда растет спрос на пенсионеров — что известно

Пожилая женщина на улице Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы преклонных лет становятся все ценнее на местном рынке труда. Из-за войны и миграции возник дефицит рабочей силы, что делает их привлекательными для работодателей.

Об этом сообщает украинский Forbes.

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"Полномасштабная война сделала украинцев пенсионного возраста ценным активом рынка труда. Наложились две тенденции — уменьшение работников на рынке труда и старение нации. Привлечение пожилых работников — едва ли не обязательное условие послевоенного восстановления страны, пришли к выводу в Центре Разумкова", — говорится в материале.

Итак, работники в возрасте 60-65 лет остаются на рынке труда, а многие из тех, кто до войны не работал и наслаждался пенсией, теперь вернулись к работе. Среди них часто встречаются пенсионеры в возрасте 75 лет и старше.

Что еще нужно знать

Напомним, с начала 2024 года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев теперь получает максимальный размер пенсии.

Мы также писали, что в Украине новое законодательство станет официально регулировать работу домашних работников. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект.