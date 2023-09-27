Дефіцит електроенергії — у Нацбанку оприлюднили прогноз на кінець року

Будівля Центробанку. Фото: google.com

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз щодо рівня дефіциту електричної енергії на четвертий квартал 2023 року. Регулятор очікує менш негативного ефекту порівняно з минулим роком.

Про це розповів заступник очільника НБУ Олексій Шабан, інформує видання Forbes.

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Детальніше про можливий дефіцит електрики

Так, за словами представника Центробанку, розраховують, що дефіцит електроенергії не перевищуватиме 5%. Для порівняння — показник у першому кварталі після російських ударів по об'єктах енергоінфраструктури становив 15%.

При цьому НБУ очікує не такого серйозного, як минулого року, негативного ефекту на економічну активність через можливий дефіцит електрики протягом четвертого кварталу, а також на початку 2024 року. Так, 1,5–2% дефіциту може перекривати імпорт електроенергії, наголосив Шабан.

Попередні прогнози НБУ щодо нестачі електрики

На початку поточного року регулятор прогнозував більш суттєвий негативний вплив перебоїв з електропостачанням на економіку протягом усього року. Зокрема, за базовим сценарієм, НБУ закладав ймовірний дефіцит на рівні 15–18% у четвертому кварталі року, а також частково на початку 2024-го. При цьому аналогічні показники за негативним сценарієм сягали 30–33%.

Проте на початку неопалювального сезону Нацбанк переглянув свою оцінку.

"Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли "притиснути" інфляцію", — наголосив він.

Поновлення обстрілів енергооб'єктів

21 вересня 2023 року країна-агресорка через шість місяців поновила ракетні атаки по українських об'єктах енергетики.

За даними НЕК "Укренерго", зокрема, пошкодження було зафіксовано у західному й центральному регіонах. Як наслідок атак — часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у випадку майбутніх ймовірних обстрілів росіян по енергетичних об'єктах України, підстанції захищені інженерними укріпленнями та активної ППО. Станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему, стверджують в Укренерго.

Раніше в Укренерго розповіли, що цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності, ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. Однак у випадку повторного обстрілу енергооб'єктів енергетики розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень.