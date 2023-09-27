Дефицит электроэнергии — в Нацбанке обнародовали прогноз на конец года

Здание Центробанка. Фото: google.com

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали прогноз уровня дефицита электрической энергии на четвертый квартал 2023 года. Регулятор ожидает менее отрицательного эффекта по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает издание Forbes.

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По словам представителя Центробанка, рассчитывают, что дефицит электроэнергии не будет превышать 5%. Для сравнения — показатель в первом квартале после российских ударов по объектам энергоинфраструктуры составлял 15%.

При этом НБУ ожидает не столь серьезного, как в прошлом году, негативного эффекта на экономическую активность из-за возможного дефицита электричества в течение четвертого квартала, а также в начале 2024 года. Так, 1,5-2% дефицита может перекрывать импорт электроэнергии, подчеркнул Шабан.

Предыдущие прогнозы НБУ по нехватке электричества

В начале текущего года регулятор прогнозировал более существенное негативное влияние перебоев с электроснабжением на экономику в течение всего года. В частности, по базовому сценарию НБУ закладывал вероятный дефицит на уровне 15–18% в четвертом квартале года, а также частично в начале 2024-го. При этом аналогичные показатели по отрицательному сценарию достигали 30–33%.

Однако в начале неотапливаемого сезона Нацбанк пересмотрел свою оценку.

"Мы увидели, что на платежный баланс и на инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на топливо и сырье смогли "прижать" инфляцию", — подчеркнул он.

Возобновление обстрелов энергообъектов

21 сентября 2023 года страна-агрессорка спустя шесть месяцев возобновила ракетные атаки по украинским объектам энергетики.

По данным НЭК "Укрэнерго", в частности, повреждения были зафиксированы в западном и центральном регионах. Как следствие атак — частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Что еще стоит знать

Напомним, в случае предстоящих вероятных обстрелов россиян по энергетическим объектам Украины подстанции защищены инженерными укреплениями и активной ПВО. По состоянию на сегодняшний день магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему, утверждают в Укрэнерго.

Ранее в Укрэнерго рассказали, что этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. Однако в случае повторного обстрела энергообъектов энергетики понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.