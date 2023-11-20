Українці у ЄС заробляють 1,5 тис. євро — де беруть на роботу без досвіду

Євровалюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Румунія пропонує низку привабливих вакансій для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні. Оскільки відбувається конкуренція за робочі руки, готові брати на роботу українців без досвіду та знання мови.

Про це повідомили у міжнародній рекрутації Міграційної платформи EWL.

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Переваги роботи у Румунії

За словами керівниці міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарити Нестеренко, громадяни України можуть влаштуватися на роботу без знання румунської мови і досвіду у таких галузях:

заводи автомобільної галузі;

підприємства харчової та переробної промисловості;

хлібопекарні;

заводи м'ясної продукції.

"В Румунії, як у Польщі або Чехії, теж багато роботи на підприємствах автомобільної галузі, де виробляють комплектуючі для автомобілей. Такі вакансії переважають, оскільки усе більше автоконцернів переносять свої виробничі лінії до Румунії", — зазначила вона.

Які пропонують зарплати у Румунії

За словами очільниці міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL, базова мінімальна заробітна плата становить 600 — 640 євро. У середньому за місяць українці заробляють 1,2 тис. — 1,5 тис. євро.

"В місяць можна заробити 1200-1500 євро на руки за рахунок роботи у додаткові години, нічні зміни та премії", — уточнила вона.

На різдвяні та великодні свята роботодавці додатково виплачують 50% від заробітної плати у вигляді бонусу.

Також роботодавці надають безплатне житло, проїзні. У компаніях українцями опікуються координатори, які говорять українською або російською, румунською мовами.

При цьому у деяких компаніях працівникам гарантують безкоштовне дворазове харчування.

Також вони організовують догляд за дітьми жінок-працівниць. Такі умови працевлаштування приваблюють громадян України.

"Зараз як країну для міграції (як трудової, так і прихистку) Румунію обирають мешканці Одещини та Херсонщини через географічну близькість та небезпечну ситуацію в цих регіонах. Серед них також жінки з дітьми, оскільки великі румунські роботодавці забезпечують догляд за дітьми, поки жінки працюють", — додала вона.

Фінансова допомога українцям

Українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу у Румунії. Йдеться про фінансову допомогу від ООН. Розміри становлять 110 євро на дорослого та 120 євро на дитину. Допомогу виплачують три місяці. Подавати заявку на допомогу від ООН у Румунії можна за наступним посиланням.

Також надається щомісячна виплата на дітей з інвалідністю у сумі 135 євро на пів року.

Передбачається фінансова допомога від Червоного Хреста. Її розмір становить 110 євро на дорослого та 120 євро на дитину.

Більше про біженців

Нагадаємо, у Польщі відбуваються ретельні перевірки українських біженців, після чого ті можуть втратити матеріальну допомогу. Йдеться про виплати, які надає польська влада у сумі 500 злотих (понад 4 тис. грн) на кожну дитину.

Також ми писали, що у Нідерландах в місті Утрехт повідомили про недостатню кількість місць для того, аби розміщувати у місцевому центрі українців. Зараз там перебуває удвічі більше людей, ніж на це очікували.