Украинцы в ЕС зарабатывают 1,5 тыс. евро — где берут на работу без опыта

Евровалюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Румыния предлагает ряд привлекательных вакансий для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране. Поскольку происходит конкуренция за рабочие руки, готовы брать на работу украинцев без опыта и знания языка.

Об этом сообщили в международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

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Преимущества работы в Румынии

По словам руководителя международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргариты Нестеренко, граждане Украины могут устроиться на работу без знания румынского языка и опыта в таких областях:

заводы автомобильной отрасли;

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

хлебопекарни;

компании мясной продукции.

"В Румынии, как в Польше или Чехии, тоже много работы на предприятиях автомобильной отрасли, где производят комплектующие для автомобилей. Такие вакансии преобладают, поскольку все больше автоконцернов переносят свои производственные линии в Румынию", — отметила она.

Какие предлагают зарплаты в Румынии

По словам главы международной рекрутации Миграционной платформы EWL, базовая минимальная заработная плата составляет 600 — 640 евро. В среднем за месяц украинцы зарабатывают 1,2 тыс. — 1,5 тыс. евро.

"В месяц можно заработать 1200-1500 евро на руки за счет работы в дополнительные часы, ночные смены и премии", — уточнила она.

На рождественские и пасхальные праздники работодатели дополнительно выплачивают 50% заработной платы в виде бонуса.

Также работодатели предоставляют бесплатное жилье, проездные. В компаниях украинцами занимаются координаторы, говорящие на украинском или русском, румынском языках.

При этом в некоторых компаниях работникам гарантируется бесплатное двухразовое питание.

Также они организуют уход за детьми женщин-работниц. Такие условия трудоустройства привлекают граждан Украины.

"Сейчас как страну для миграции Румынию выбирают жители Одесщины и Херсонщины из-за географической близости и опасной ситуации в этих регионах. Среди них также женщины с детьми, поскольку крупные румынские работодатели обеспечивают уход за детьми, пока женщины работают", — добавила она.

Финансовая помощь украинцам

Украинцы могут рассчитывать на материнскую помощь в Румынии. Речь идет о финансовой помощи ООН. Размеры составляют 110 евро на взрослого и 120 евро на ребенка. Помощь выплачивают три месяца. Подавать заявку на помощь от ООН в Румынии можно по следующей ссылке.

Также предоставляется ежемесячная выплата на детей с инвалидностью в сумме 135 евро в полгода.

Предусматривается финансовая помощь Красного Креста. Ее размер составляет 110 евро на взрослого и 120 евро на ребенка.

Больше о беженцах

Напомним, в Польше проходят тщательные проверки украинских беженцев, после чего те могут лишиться материальной помощи. Речь идет о выплатах, которые предоставляет польская власть в сумме 500 злотых (более 4 тыс. грн) на каждого ребенка.

Также мы писали, что в Нидерландах в городе Утрехт сообщили о недостаточном количестве мест для размещения в местном центре украинцев. Сейчас там находится вдвое больше людей, чем ожидали.