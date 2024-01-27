Скільки можна заробити на роботі в Німеччині у 2024 році

Робота в Німеччині для українських біженців — як влаштуватися та скільки платять
В Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів українців. Серед них 1,125 млн перебувають у Німеччині. Серед причин переїзду до цієї країни біженці з України найчастіше називають, зокрема, вищу заробітну плату.
Новини.LIVE зібрали актуальні вакансії та зарплати у Німеччині, які можуть зацікавити українських біженців.
Як легально влаштуватися на роботу у Німеччині
Найбільшою зміною у ситуації з мільйонами українських біженців у Європі у 2023 році стало те, що Німеччина перебрала лідерство у Польщі за їхньою кількістю. За даними ООН, на грудень 2023-го у Німеччині перебували 1,125 млн українських біженців, із яких понад 1 млн мають статус тимчасового захисту. Натомість у Польщі кількість скоротилася до 954 тис, хоча статус тимчасового притулку там від початку війни отримали 1,64 млн українців.
Німеччина, яка вважається країною з найпотужнішою економікою в Європі, приваблює трудових мігрантів через високий рівень життя населення. Багато українських переселенців, які отримали тимчасовий захист в Німеччині, мають можливість офіційно працювати без обмежень, за винятком тих випадків, коли особа прибула за кордон на підставі біометричного паспорта чи візи та отримала статус біженця.
Отже, якщо у вас є тимчасовий захист і ви хочете знайти роботу, необхідно спочатку отримати дозвіл на працевлаштування. Зробити це можна в Відділі реєстрації іноземних громадян. Видаючи вам дозвіл на перебування, Відділ реєстрації іноземних громадян внесе в документ запис про те, що вам дозволено займатися оплачуваною роботою. Навіть якщо поки конкретної роботи у вас немає. Інших дозволів для працевлаштування не потрібно.
Офіційно правоохоронні органи Німеччини рекомендують влаштовуватися на роботу за контрактом і мати дозвіл. Українці його отримують одразу по реєстрації в Ратхаусі (міськраді). За порушення законодавства про працю, а також за отримання нелегальної соціальної допомоги на нелегальній роботі накладаються штрафи.
Утім, незважаючи на офіційний дозвіл на працевлаштування (згідно з §24 Закону про правовий статус іноземних громадян — українці є втікачами від війни, тому отримують дозвіл при в’їзді, а не через 6 місяців, як біженці), для того, щоб підтвердити свій диплом про вищу освіту, навіть із знанням мови потрібні час та бюрократичні перевірки. Приміром, щоб працювати з дітьми у дитсадку чи в школі, крім медогляду та інформації про щеплення, які мають бути визнані в ЄС, шукач повинен отримати дозвіл поліції та запрошення від регіонального освітнього відомства.
Скільки платять українським біженцям у Німеччині
Величина заробітної плати в Німеччині значно варіюється в залежності від регіону, галузі та посади. У середньому, у Берліні можна очікувати річний дохід від 23 500 до 112 000 євро (приблизно 77 000 — 365 000 гривень). У Мюнхені вакансії пропонують годинні ставки від 11,55 до 50 євро (приблизно 375 — 1 600 гривень за годину). У Гамбурзі різноманіття заробітних плат варіюється від 12,50 до 85 євро за годину (приблизно 405 — 2 765 гривень за годину).
Яку роботу можна знайти у Німеччині без знання мови
Без мінімального рівня німецької, знайти роботу в цій країні майже неможливо. Наприклад, у вакансії прибиральника у готелі, у функціонал яких входить лише прибирання, прописана обов'язкова вимога — добре знання німецької мови.
Така ж ситуація і з такою професією як помічник кухаря — без володіння німецькою мовою на роботу не візьмуть.
Робота пакувальником також не світить тим, хто не вивчив мови. Хоча у таких країнах, як Польща, на таку роботу беруть всіх.
На порталі Germany4ukraine сказано, для того, щоб підвищити свої шанси на ринку праці, важливо набути словниковий запас, відповідний вашій професії. Наприклад, Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge пропонує лексичні листівки з українською, англійською та російською лексикою для різних галузей. Завантажити необхідний список слів та фраз для роботи можна за посиланням.
"Для електротехнічної промисловості, для сфери догляду чи для повсякденного життя в офісі — за допомогою словникових листівок ви можете швидко розширити свій словниковий запас і вивчити типові фрази та слова", — йдеться в повідомленні.
Проте, такий метод може бути корисним не у всіх галузях, тому, для того, щоб знайти роботу, після прибуття до Німеччини потрібно почати вивчення мови.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Польщі біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.
Також ми писали про те, як змінились ціни на оренду у Польщі в 2024 році, скільки коштує зняти тут житло та як убезпечити себе при оренді квартири.
Читайте Новини.LIVE!