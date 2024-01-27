Скільки можна заробити на роботі в Німеччині у 2024 році

Мітинг на підтримку України в Німеччині. Фото: Maryan Ivasyk, Unsplash

В Європейському Союзі статус тимчасового прихистку станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 мільйонів українців. Серед них 1,125 млн перебувають у Німеччині. Серед причин переїзду до цієї країни біженці з України найчастіше називають, зокрема, вищу заробітну плату.

Новини.LIVE зібрали актуальні вакансії та зарплати у Німеччині, які можуть зацікавити українських біженців.

Читайте також:

Як легально влаштуватися на роботу у Німеччині

Найбільшою зміною у ситуації з мільйонами українських біженців у Європі у 2023 році стало те, що Німеччина перебрала лідерство у Польщі за їхньою кількістю. За даними ООН, на грудень 2023-го у Німеччині перебували 1,125 млн українських біженців, із яких понад 1 млн мають статус тимчасового захисту. Натомість у Польщі кількість скоротилася до 954 тис, хоча статус тимчасового притулку там від початку війни отримали 1,64 млн українців.

Німеччина, яка вважається країною з найпотужнішою економікою в Європі, приваблює трудових мігрантів через високий рівень життя населення. Багато українських переселенців, які отримали тимчасовий захист в Німеччині, мають можливість офіційно працювати без обмежень, за винятком тих випадків, коли особа прибула за кордон на підставі біометричного паспорта чи візи та отримала статус біженця.

Отже, якщо у вас є тимчасовий захист і ви хочете знайти роботу, необхідно спочатку отримати дозвіл на працевлаштування. Зробити це можна в Відділі реєстрації іноземних громадян. Видаючи вам дозвіл на перебування, Відділ реєстрації іноземних громадян внесе в документ запис про те, що вам дозволено займатися оплачуваною роботою. Навіть якщо поки конкретної роботи у вас немає. Інших дозволів для працевлаштування не потрібно.

Офіційно правоохоронні органи Німеччини рекомендують влаштовуватися на роботу за контрактом і мати дозвіл. Українці його отримують одразу по реєстрації в Ратхаусі (міськраді). За порушення законодавства про працю, а також за отримання нелегальної соціальної допомоги на нелегальній роботі накладаються штрафи.

Утім, незважаючи на офіційний дозвіл на працевлаштування (згідно з §24 Закону про правовий статус іноземних громадян — українці є втікачами від війни, тому отримують дозвіл при в’їзді, а не через 6 місяців, як біженці), для того, щоб підтвердити свій диплом про вищу освіту, навіть із знанням мови потрібні час та бюрократичні перевірки. Приміром, щоб працювати з дітьми у дитсадку чи в школі, крім медогляду та інформації про щеплення, які мають бути визнані в ЄС, шукач повинен отримати дозвіл поліції та запрошення від регіонального освітнього відомства.

Скільки платять українським біженцям у Німеччині

Величина заробітної плати в Німеччині значно варіюється в залежності від регіону, галузі та посади. У середньому, у Берліні можна очікувати річний дохід від 23 500 до 112 000 євро (приблизно 77 000 — 365 000 гривень). У Мюнхені вакансії пропонують годинні ставки від 11,55 до 50 євро (приблизно 375 — 1 600 гривень за годину). У Гамбурзі різноманіття заробітних плат варіюється від 12,50 до 85 євро за годину (приблизно 405 — 2 765 гривень за годину).

Яку роботу можна знайти у Німеччині без знання мови

Без мінімального рівня німецької, знайти роботу в цій країні майже неможливо. Наприклад, у вакансії прибиральника у готелі, у функціонал яких входить лише прибирання, прописана обов'язкова вимога — добре знання німецької мови.

Вакансія прибиральника у Німеччині. Джерело: hogapage.de

Така ж ситуація і з такою професією як помічник кухаря — без володіння німецькою мовою на роботу не візьмуть.

Вакансія помічника кухаря у Німеччині. Джерело: gastrojobs.de

Робота пакувальником також не світить тим, хто не вивчив мови. Хоча у таких країнах, як Польща, на таку роботу беруть всіх.

Вакансія пакувальника у Німеччині. Джерело: adzuna.de

На порталі Germany4ukraine сказано, для того, щоб підвищити свої шанси на ринку праці, важливо набути словниковий запас, відповідний вашій професії. Наприклад, Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge пропонує лексичні листівки з українською, англійською та російською лексикою для різних галузей. Завантажити необхідний список слів та фраз для роботи можна за посиланням.

"Для електротехнічної промисловості, для сфери догляду чи для повсякденного життя в офісі — за допомогою словникових листівок ви можете швидко розширити свій словниковий запас і вивчити типові фрази та слова", — йдеться в повідомленні.

Проте, такий метод може бути корисним не у всіх галузях, тому, для того, щоб знайти роботу, після прибуття до Німеччини потрібно почати вивчення мови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Польщі біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.

Також ми писали про те, як змінились ціни на оренду у Польщі в 2024 році, скільки коштує зняти тут житло та як убезпечити себе при оренді квартири.