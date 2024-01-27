Сколько можно заработать на работе в Германии в 2024 году

Митинг в поддержку Украины в Германии. Фото: Maryan Ivasyk, Unsplash

В Европейском Союзе статус временного убежища по состоянию на конец ноября 2023 получили 4,27 миллионов украинцев. Среди них 1,125 млн находятся в Германии. Среди причин переезда в эту страну беженцы из Украины чаще называют высшую заработную плату.

Новини.LIVE собрали актуальные вакансии и зарплаты в Германии, которые могут заинтересовать украинских беженцев.

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Как легально устроиться на работу в Германии

Наибольшим изменением ситуации с миллионами украинских беженцев в Европе в 2023 году стало то, что Германия перебрала лидерство в Польше по их количеству. По данным ООН, на декабрь 2023-го в Германии находились 1,125 млн украинских беженцев, из которых более 1 млн имеют статус временной защиты. В Польше количество сократилось до 954 тыс, хотя статус временного приюта там с начала войны получили 1,64 млн украинцев.

Германия, которая считается страной с мощнейшей экономикой в Европе, привлекает трудовых мигрантов из-за высокого уровня жизни населения. Многие украинские переселенцы, получившие временную защиту в Германии, имеют возможность официально работать без ограничений, за исключением тех случаев, когда человек прибыл за границу на основании биометрического паспорта или визы и получил статус беженца.

Итак, если у вас есть временная защита и вы хотите найти работу, необходимо сначала получить разрешение на трудоустройство. Сделать это можно в отделе регистрации иностранных граждан. Выдавая вам разрешение на пребывание, отдел регистрации иностранных граждан внесет в документ запись о том, что вам разрешено заниматься оплачиваемой работой. Даже если пока конкретной работы у вас нет. Других разрешений для трудоустройства не требуется.

Официально правоохранительные органы Германии рекомендуют устраиваться на работу по контракту и разрешать. Украинцы его получают сразу после регистрации в Ратхаусе (горсовете). За нарушение законодательства о труде, а также за получение нелегальной социальной помощи на нелегальную работу налагаются штрафы.

Впрочем, несмотря на официальное разрешение на трудоустройство (согласно §24 Закона о правовом статусе иностранных граждан — украинцы являются беглецами от войны, поэтому получают разрешение при въезде, а не через 6 месяцев, как беженцы), для того чтобы подтвердить свое диплом о высшем образовании, даже со знанием языка, нужны время и бюрократические проверки. Например, чтобы работать с детьми в детском саду или в школе, кроме медосмотра и информации о прививках, которые должны быть признаны в ЕС, искатель должен получить разрешение полиции и приглашения от регионального образовательного ведомства.

Сколько платят украинским беженцам в Германии

Величина заработной платы в Германии существенно варьируется в зависимости от региона, отрасли и должности. В среднем в Берлине можно ожидать годовой доход от 23 500 до 112 000 евро (примерно 77 000 — 365 000 гривен). В Мюнхене вакансии предлагают часовые ставки от 11,55 до 50 евро (примерно 375 — 1 600 гривен в час). В Гамбурге разнообразие заработных плат варьируется от 12,50 до 85 евро в час (примерно 405 — 2 765 гривен в час).

Какую работу можно найти в Германии без знания языка

Без минимального уровня немецкого найти работу в этой стране почти невозможно. К примеру, в вакансии уборщика в гостинице, в функционал которых входит только уборка, прописано обязательное требование — хорошее знание немецкого языка.

Вакансия уборщика в Германии. Источник: hogapage.de

Такая же ситуация и с такой профессией как помощник повара — без владения немецким языком на работу не возьмут.

Вакансия помощника повара в Германии. Источник: gastrojobs.de

Работа упаковщиком также не светит тем, кто не выучил язык. Хотя в таких странах, как Польша, на такую работу принимают всех.

Вакансия упаковщика в Германии. Источник: adzuna.de

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Однако, такой метод может быть полезен не во всех отраслях, поэтому для того, чтобы найти работу, по прибытии в Германию нужно начать изучение языка.

Напомним, ранее мы писали о том, как легально устроиться на работу в Польше беженцам из Украины. Мы собрали актуальные вакансии и зарплаты, которые могут заинтересовать переселенцев в этой стране.

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