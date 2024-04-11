Rolls-Royce, Lamborghini та Maybach – на чому їздять нардепи під час війни

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Наприкінці березня закінчився граничний термін подання декларації для народних обранців за 2023 рік. Редакція Новини.LIVE проаналізувала подані документи та з'ясувала, хто з нардепів має найдорожчий автопарк, а також які автівки купляли нардепи протягом минулого року.

ТОП-10 народних депутатів із найдорожчими автопарками

Народні обранці завжди відрізнялися своєю любов'ю до дорогих автомобілів та встигли нагромадити значні автопарки. Розрахунки цін автівок ґрунтуються на вартості, яку народні обранці вказували у своїх деклараціях за 2023 рік. Якщо вартість у декларації не вказана, ми використовували вартість із відкритих джерел станом на квітень 2024 року. Докладніше див. інфографіку.

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Які авто купували народні депутати у 2023 році

Усього, як випливає з аналізу декларацій, у 2023 році новими транспортними засобами, а іноді по кілька, обзавелися 87 народних депутатів, або чверть від усієї чисельності українського парламенту.

Усіх ми перерахувати не можемо, тож зупинимося на найцікавіших. Серед обновок нардепів за 2023 рік ми виявили новенький Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz Maybach, купу спортивних "Геліків" і навіть колекційні Porshe 911, 1979 року, та Ford Mustang, 1967 року.

До речі, багато нардепів часто воліють не вказувати вартість транспортних засобів, якими вони володіють чи користуються.

Наприклад, народний депутат Геннадій Вацак у своїй декларації за 2023 рік задекларував люксовий автомобіль Rolls-Royce Cullinan, 2023 року випуску, яким володіє його фірма "Кондитерський дім "Вацак". Сам нардеп користується ним на правах оренди і вартість не вказав. На українському ринку таких автомобілів нема. Ми знайшли єдине оголошення в Україні, згідно з яким наприкінці 2023 року автомобіль продали за 33,5 млн грн.

Архівна ціна Rolls-Royce Cullinan, 2023 - $849,9 тис. Джерело: auto.ria.com

Також в автопарку нардепа — суперкар Lamborghini Urus, 2021, вартістю близько 16 млн грн, який також записаний на компанію нардепа.

Lamborghini Urus, 2021. 650 л.с. Фото: speedgallerymiami.com/

Оновив свій автопарк і народний депутат Вадим Столар, який минулого року став власником Toyota Land Cruiser, 2021 року за 2,8 млн грн. Також нардеп орендує Mercedes-Benz Maybach S650, 2018 року випуску за 14,2 млн грн, а також ще один Toyota Land Cruiser, 2021 року.

Mercedes-Benz Maybach S650 2018 у супроводі Land Cruiser 200 у центрі Києва Фото: luxury.cars.ua

Зазначимо, що Maybach та один Land Cruiser належать фірмі "Тауер-групп", кінцевим бенефіціаром якої є нардеп.

"Геліки" у пошані

Користуються попитом серед нардепів спортивні "геліки". У 2023 році відразу кілька нардепів стали власниками Mercedes-Benz G 63 AMG 2021 року випуску та новіше.

Серед них нардеп Віталій Данилов, який, окрім спортивного "геліка" 2021 року за 5,2 млн грн, задекларував ще й Mercedes-Benz GLS 63, 2018 року випуску, за 500 тис. грн. Цікаво, що обидва транспортні засоби перебувають у нардепа на праві оренди. А власником виступає фірма "УЛФ-Фінанс", кінцевим бенефіціаром якої, згідно з реєстром юросіб, вважається Сергій Тігіпко, "Ламба" записана на фірму самого нардепа - "Газолініум".

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2023, 577 к.с. Фото: supercarblondie.com

Ще одним власником гелентвагена стала дружина нардепа Анатолія Урбанського Олена, яка в січні минулого року придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року за 8 млн грн. Таку саму модель, але 2023 року, придбала і дружина нардепа Сергія Лабазюка Віолетта. Вартість покупки у декларації не вказана. Згідно з оголошеннями у відкритому доступі ціна нової моделі становить близько 10 млн грн.

Нардеп Георгій Суркіс в липні 2023 став власником нового Land Rover Range Rover, 2023 року випуску. Вартість авто у декларації не вказана. На ринку такі моделі коштують від 8 млн грн.

Поповнив автопарк сім'ї й син нардепа Петра Порошенка Олексій, який у квітні минулого року став власником Mercedes-Benz S 500L 4MATIC, 2014. Вартість покупки в декларації не вказана. На ринку подібне авто можна придбати за 1,6-2 млн грн.

Мода на електрокари

Все частіше у деклараціях нардепів зустрічаються новенькі електрокари. Наприклад, дружина нардепа Богдана Торохтія Аліна 9 березня минулого року стала власницею електричного седана класу люкс Mercedes-Benz EQS, 2022 року випуску. Задекларована вартість 7,1 млн грн.

Mercedes-benz EQS, 2022, 335 к.с Фото: caranddriver.com

Задекларував електрокар Mercedes-benz EQV, 2021 року випуску, й нардеп Микола Тищенко. Згідно з його декларацією, вартість купівлі становила 3,6 млн грн. Записано авто на Петра Орлова, а сам нардеп користується ним на безоплатній основі.

Одразу три електромобілі минулого року придбала і родина нардепа Наталії Королевської. А саме: електромобіль Audi E-TRON, 2019, із задекларованою вартістю 1,6 млн грн, електромобіль Tesla Model X, 2016, за 987,4 тис. грн, а також електричний мінівен Mercedes-benz EQV 300, 2020, за 2,5 млн грн. Власником всіх автомобілів є чоловік Королевської, екснардеп Юрій Солод.

Один із найшвидших електрокарів, Mercedes-Benz AMG EQE 43, 2022 року випуску, придбав собі нардеп Вадим Івченко.

Mercedes-Benz AMG EQE 43, 2022. Фото: ev-database.org

Згідно з документацією авто, швидкість розгону становить 3,5 секунди до 100 км/год. Як зазначено у декларації, нардеп придбав його у лізинг наприкінці минулого року за ціною 4,1 млн грн.

Стара класика

Знайшлися серед нардепів любителі старої класики. Народний депутат Гео Лерос у 2023 році придбав одразу два колекційні авто: Porsche 911, 1979 року випуску, а також Ford Mustang 1967 року випуску. За два авто, якщо вірити декларації нардепа, він заплатив трохи більше ніж 800 тис. грн.

Porsche 911, 1979. Фото: historics.co.uk

Не обійшлося і без любителів екстріму. Син народного депутата Романа Іванісова Данило у 2023 році став власником нового Гідроциклу RXT X 300 AUD Black, 2023. Сума купівлі, згідно з декларацією, вказана у 398,4 тис. грн. Проте, згідно з оголошеннями, більш старі моделі продаються за ціною від 1 млн грн.