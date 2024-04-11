Rolls-Royce, Lamborghini и Maybach - на чем ездят нардепы во время войны

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В конце марта закончился предельный срок подачи декларации для народных избранников за 2023 год. Редакция Новини.LIVE проанализировала поданные документы и выяснила, кто из нардепов имеет самый дорогой автопарк, а также кто какими авто обзавелся в прошлом году.

ТОП-10 народных депутатов с самыми дорогими автопарками

Народные избранники всегда отличались своей любовью к дорогим автомобилям и успели накопить внушительные автопарки. Расчеты основаны на стоимости, которую народные избранники указывали в своих декларациях. Если стоимость в декларации не указана, мы использовали стоимость из открытых источников по состоянию на апрель 2024 года. Подробнее см. инфографику.

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Всего, как следует из анализа деклараций, в 2023 году новыми транспортными средствами, а иногда по несколько, обзавелись 87 народных депутатов, или четверть от всей численности украинского парламента.

Всех мы перечислить не можем, поэтому остановимся на самых интересных. Среди обновок нардепов мы обнаружили новенький Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz Maybach, спортивные "Гелики", а также коллекционные Porshe 911, 1979 года и Ford Mustang, 1967 года.

К слову, многие нардепы часто предпочитают не указывать стоимость транспортных средств, которыми они владеют или пользуются.

Например, народный депутат Геннадий Вацак в своей декларации за 2023 год задекларировал люксовый автомобиль Rolls-Royce Cullinan, 2023 года выпуска, которым владеет его фирма "Кондитерский дом "Вацак".

Сам нардеп пользуется им на праве аренды и стоимость не указал. На украинском рынке таких автомобилей нет. Мы нашли единственное объявление в Украине, согласно которому в конце 2023 года автомобиль был продан за 33,5 млн грн.

Архивная цена Rolls-Royce Cullinan, 2023 - $849,9 тыс. Источник: auto.ria.com

Также в автопарке нардепа — суперкар Lamborghini Urus, 2021, стоимостью порядка 16 млн грн, который также записан на компанию нардепа.

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Lamborghini Urus, 2021. 650 л.с. Фото: speedgallerymiami.com/

Обновил свой автопарк и народный депутат Вадим Столар, в прошлом году ставший владельцем Toyota Land Cruiser, в 2021 году за 2,8 млн грн. Также нардеп арендует Mercedes-Benz Maybach S650, 2018 выпуска за 14,2 млн грн, а также еще один Toyota Land Cruiser, 2021 года.

Mercedes-Benz Maybach S650 2018 в сопровождении Land Cruiser 200 в центре Киева Фото: luxury.cars.ua

Отметим, что Maybach и один Land Cruiser принадлежат фирме "Тауер-групп", конечным бенефициаром которой является нардеп.

"Гелики" в почете

Пользуются спросом среди нардепов и спортивные "гелики". В 2023 году сразу несколько нардепов стали собственниками Mercedes-benz G 63 AMG 2021 года выпуска и новее. Среди них нардеп Виталий Данилов, который кроме спортивного гелика 2021 года за 5,2 млн грн, задекларировал еще и Mercedes-benz GLS 63, 2018 года выпуска, за 500 тыс. грн. Любопытно, что оба транспортных средства находятся у нардепа на праве аренды. А собственником выступает фирма "УЛФ-Финанс", конечным бенефициаром которой, согласно реестру юрлиц, числится Сергей Тигипко, "Ламба" записана же на фирму самого нардепа — "Газолиниум".

Mercedes-benz G 63 AMG, 2023, 577 л.с. Фото: ​supercarblondie.com

Еще одним владельцем гелентвагена стала супруга нардепа Анатолия Урбанского Елена, которая в январе прошлого года приобрела Mercedes-benz G 63 AMG 2022 года за 8 млн грн. Такую же модель, только 2023 года, приобрела и супруга нардепа Сергея Лабазюка Виолетта. Стоимость покупки в декларации не указана. Согласно объявлениям, в открытом доступе цена новой модели составляtт порядка 10 млн грн.

Нардеп Георгий Суркис в июле 2023 стал владельцем новенького Land Rover Range Rover, 2023 года выпуска. Стоимость авто в декларации не указана. На рынке такие модели стоят от 8 млн грн.

Пополнил автопарк семьи и сын нардепа Петра Порошенко Алексей, который в апреле прошлого года стал вледельцем Mercedes-benz S 500L 4MATIC, 2014. Стоимость покупки в декларации не указана. На рынке подобное авто можно приобрести за 1,6-2 млн грн.

Мода на электрокары

Все чаще в декларациях нардепов встречаются электрокары. Так, например, супруга нардепа Богдана Торохтия Алина 9 марта прошлого года стала владелицей электрического седана класса люкс Mercedes-benz EQS, 2022 года выпуска. Задекларированная стоимость — 7,1 млн грн.

Mercedes-benz EQS, 2022, 335 л.с Фото: caranddriver.com

Задекларировал электрокар Mercedes-benz EQV, 2021 года выпуска, и нардеп Николай Тищенко. Согласно его декларации стоимость покупки составила 3,6 млн грн. Записано авто на некого Петра Орлова, а сам нардеп пользуется им на бесплатной основе.

Сразу три электромобиля в прошлом году приобрела и семья нардепа Натальи Королевской. А именно: электромобиль Audi E-TRON, 2019, с задекларированной стоимостью 1,6 млн грн, электромобиль Tesla Model X, 2016, за 987,4 тыс. грн, а также электрический минивен Mercedes-benz EQV 300, 2020 года, за 2,5 млн грн. Собственником всех авто числится супруг Королевской, экс-нардеп Юрий Солод.

Один из самых быстрых электрокаров, Mercedes-benz AMG EQE 43, 2022 года выпуска, приобрел себе нардеп Вадим Ивченко.



Mercedes-benz AMG EQE 43, 2022. Фото: ev-database.org

Согласно документации авто, скорость разгона составляет 3,5 секунды до 100 км/час. Как указано в декларации, нардеп приобрел его в лизинг в конце прошлого года по цене 4,1 млн грн.

Старая классика

Нашлись среди нардепов и любители старой классики. Народный депутат Гео Лерос в 2023 году приобрел сразу два коллекционных авто: Porsche 911, 1979 года выпуска, а также Ford Mustang 1967 года выпуска. За два авто, если верить декларации нардепа, он заплатил чуть больше 800 тыс. грн.



Porsche 911, 1979. Фото: ​historics.co.uk

Не обошлось и без любителей экстрима. Cын народного депутата Романа Иванисова Даниил в 2023 году стал владельцем нового Гидроцикла RXT X 300 AUD Black, 2023. Cумма покупки, согласно декларации, указана в 398,4 тыс. грн. Однако согласно объявлениям, более старые модели продаются по цене от 1 млн грн.