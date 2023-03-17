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Росія просить Казахстан допомогти їй обійти західні санкції, — ЗМІ

17 березня 2023 16:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Болючі економічні санкції Заходу змусили шукати рф обхідні шляхи для імпорту технологій і товарів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія шукає обхідні шляхи імпорту санкційних товарів та закликає інші країни допомогти це зробити. Останніми тижнями рф засипала Казахстан проханнями допомогти їй обійти західні санкції. 

Про це пише Reuters, посилаюсь на свою анонімні джерела.

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Після того, як російські війська вторглися в Україну 24 лютого минулого року, Захід наклав широкі санкції на російську економіку з 2,1 трильйонами доларів, що спонукало москву шукати обхідні шляхи для імпорту технологій і товарів.

З продажем тисяч товарів, заборонених Заходом, трейдери створили розгалужену мережу поставок через треті країни, щоб обійти обмеження. Багато товарів потрапляє через Туреччину та колишні радянські республіки, кажуть економісти.

Як зазначає видання, останнім часом російські компанії засипали своїх казахстанських партнерів новими проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари. 

У виданні йдеться, що анонімні співрозмовники помітили зростання запитів росіян про допомогу в доставці всього від підшипників і деталей літаків до рідкоземельних металів через спільних сухопутний кордон Казахстану з росією.

Інший казахстанський підприємець сказав, що йому запропонували 1 мільйон доларів, щоб допомогти перевезти вантажівку рідкоземельних металів з Австралії.

"Від телефонів і підшипників до деталей літаків і рідкоземельних металів", — сказав підприємець, навівши приклади запитів, які, за його словами, він відхилив.

Нагадаємо, США посилюють економічні обмеження для рф та її олігархів.

Американська влада продовжує боротьбу з росією та її олігархами, запровадивши нові економічні обмеження. Вони зосереджені на законній ліквідації власності російських мільярдерів, розширенні фінансових санкцій для тих, хто сприяє ухиленню від них, та закриттю лазівок, що дозволяють використовувати підставні компанії для обходу фінансової системи США.

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