Болезненные экономические санкции Запада заставили искать рф обходные пути для импорта технологий и товаров

Россия ищет обходные пути импорта санкционных товаров и призывает другие страны помочь это сделать. В последние недели рф засыпала Казахстан просьбами помочь ей обойти западные санкции.

Об этом пишет Reuters, ссылаюсь на свои анонимные источники.

Как россия обходит западные санкции

После того как российские войска вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, Запад наложил широкие санкции на российскую экономику с 2,1 триллиона долларов, что побудило москву искать обходные пути для импорта технологий и товаров.

С продажей тысяч товаров, запрещенных Западом, трейдеры создали разветвленную сеть поставок через третьи страны, чтобы обойти ограничения. Многие товары попадают через Турцию и бывшие советские республики, говорят экономисты.

Как отмечает издание, в последнее время российские компании засыпали своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары.

В издании говорится, что анонимные собеседники заметили рост запросов россиян о помощи в доставке всего от подшипников и деталей самолетов к редкоземельным металлам через общую сухопутную границу Казахстана с россией.

Другой казахстанский предприниматель сказал, что ему предложили 1 миллион долларов, чтобы помочь перевезти грузовик редкоземельных металлов из Австралии.

"От телефонов и подшипников к деталям самолетов и редкоземельных металлов", — сказал предприниматель, приведя примеры запросов, которые, по его словам, он отклонил.

Напомним, США усиливают экономические ограничения для россии и ее олигархов.

Американские власти продолжают борьбу с россией и ее олигархами, введя новые экономические ограничения. Они сосредоточены на законной ликвидации собственности российских миллиардеров, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от них и закрытию лазейок, позволяющих использовать подставные компании для обхода финансовой системы США.