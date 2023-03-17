Россия просит Казахстан помочь ей обойти западные санкции, — СМИ
Россия ищет обходные пути импорта санкционных товаров и призывает другие страны помочь это сделать. В последние недели рф засыпала Казахстан просьбами помочь ей обойти западные санкции.
Об этом пишет Reuters, ссылаюсь на свои анонимные источники.
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Как россия обходит западные санкции
После того как российские войска вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, Запад наложил широкие санкции на российскую экономику с 2,1 триллиона долларов, что побудило москву искать обходные пути для импорта технологий и товаров.
С продажей тысяч товаров, запрещенных Западом, трейдеры создали разветвленную сеть поставок через третьи страны, чтобы обойти ограничения. Многие товары попадают через Турцию и бывшие советские республики, говорят экономисты.
Как отмечает издание, в последнее время российские компании засыпали своих казахстанских партнеров новыми просьбами помочь обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары.
В издании говорится, что анонимные собеседники заметили рост запросов россиян о помощи в доставке всего от подшипников и деталей самолетов к редкоземельным металлам через общую сухопутную границу Казахстана с россией.
Другой казахстанский предприниматель сказал, что ему предложили 1 миллион долларов, чтобы помочь перевезти грузовик редкоземельных металлов из Австралии.
"От телефонов и подшипников к деталям самолетов и редкоземельных металлов", — сказал предприниматель, приведя примеры запросов, которые, по его словам, он отклонил.
Напомним, США усиливают экономические ограничения для россии и ее олигархов.
Американские власти продолжают борьбу с россией и ее олигархами, введя новые экономические ограничения. Они сосредоточены на законной ликвидации собственности российских миллиардеров, расширении финансовых санкций для тех, кто способствует уклонению от них и закрытию лазейок, позволяющих использовать подставные компании для обхода финансовой системы США.