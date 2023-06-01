Росія заблокувала роботу "Зернового коридору"

Завантаження зерна на судно. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Російська делегація знову відмовила в реєстрації вхідного флоту для участі в Зерновій ініціативі. Спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Протягом двох останніх днів, 30 травня і 31 травня, Росія зареєструвала тільки одне судно для інспекції в порту "Чорноморськ", в той час, як інші сторони СКЦ підтвердили участь 10 суден на трьох портах Зернової ініціативи. Ця деструктивна позиція Росії і відсутність зареєстрованих суден на інспекцію перешкоджає складанню інспекційного плану. Про це було повідомлено всіма сторонам СКЦ.

Графік роботи зернового коридору. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

У черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини знаходиться 50 суден, які повинні бути завантажені 2,4 мільйонами тонн продовольства для світового ринку. Це майже вдвічі більше, ніж було експортовано у травні. Деякі з цих суден чекають на інспекцію від СКЦ вже понад 3 місяці, що призводить до збитків вартістю понад 1 мільярд доларів. Росія, таким чином, знову використовує блокування реєстрації вхідного флоту та затримку в роботі найбільшого порту "Південний", порушуючи умови Зернової ініціативи.

"Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі 3 інспекційних команд та 9 інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори наразі перебувають в СКЦ та готові негайно узятися до роботи в разі відновлення реєстрації суден. Сподіваємося, що партнери з ініціативи все ж таки знайдуть рішення та припинять цей шантаж Росії всього світу", — йдеться в повідомленні.

За 10 місяців роботи Зернової ініціативи було експортовано понад 30,5 мільйонів тонн продукції українських аграріїв. Однак, протягом семи місяців Росія продовжує саботувати та гальмувати роботу СКЦ, що призвело до невиконання постачання мінімум 20 мільйонів тонн продовольства.

Нагадаємо, Українські порти та Зернова ініціатива були основними темами робочої поїздки Президента України, Володимира Зеленського, на Одещину. На нараді, яка відбулась під його керівництвом, обговорювалися актуальні питання стану портової інфраструктури, реалізації Зернової ініціативи та розвитку альтернативних логістичних маршрутів для експорту української продукції.