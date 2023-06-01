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Россия заблокировала работу "Зернового коридора"

1 июня 2023 14:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Россия заблокировала работу "Зернового коридора"
Погрузка зерна на судно. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Российская делегация снова отказала в регистрации входящего флота для участия в Зерновой инициативе. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле объявил о невозможности составления инспекционного плана на 1 июня.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В течение последних двух дней, 30 мая и 31 мая, Россия зарегистрировала только одно судно для инспекции в порту "Черноморск", в то время, как другие стороны СКЦ подтвердили участие 10 судов на трех портах Зерновой инициативы. Эта деструктивная позиция России и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию препятствует составлению инспекционного плана. Об этом было сообщено всем сторонам СКЦ.

График работы зернового коридора. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
График работы зернового коридора. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

В очереди на инспекцию в территориальных водах Турции находится 50 судов, которые должны быть загружены 2,4 млн тонн продовольствия для мирового рынка. Это почти вдвое больше, чем было экспортировано в мае. Некоторые из этих судов ждут инспекции от СКЦ уже более 3 месяцев, что приводит к убыткам стоимостью более 1 миллиарда долларов. Россия, таким образом, снова использует блокировку регистрации входящего флота и задержку в работе крупнейшего порта "Южный", нарушая условия Зерновой инициативы.

"Украинская делегация направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием возобновить полноценную работу в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день, как того требуют процедуры СКЦ. Украинские инспекторы сейчас находятся в СКЦ и готовы немедленно приступить к работе в случае возобновления регистрации судов. Надеемся, что партнеры по инициативе все же найдут решение и прекратят этот шантаж России по всему миру", — говорится в сообщении.

За 10 месяцев работы Зерновой инициативы было экспортировано более 30,5 миллиона тонн продукции украинских аграриев. Однако в течение семи месяцев Россия продолжает саботировать и тормозить работу СКЦ, что привело к невыполнению поставок минимум 20 миллионов тонн продовольствия.

Напомним, Украинские порты и Зерновая инициатива являлись основными темами рабочей поездки Президента Украины, Владимира Зеленского, в Одесскую область. На совещании, состоявшемся под его руководством, обсуждались актуальные вопросы состояния портовой инфраструктуры, реализации Зерновой инициативы и развития альтернативных логистических маршрутов для экспорта украинской продукции.

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