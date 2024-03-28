Банки Швейцарії закривають рахунки громадян Росії — що відомо

Банківська картка в руках. Фото: Shutterstock

У Швейцарії банки почали закривати рахунки клієнтів з російським громадянством. Це стосується навіть тих, хто також має паспорт іншої країни.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Декілька клієнтів UBS та Credit Suisse, які мають подвійне громадянство, зіткнулися з такою проблемою. Повідомляється, що всі вони сплачують податки у Швейцарії, але не отримують жодних доходів або не сплачують податків у Росії.

Крім того, один швейцарський банк відмовився відкрити рахунки декільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт. Про це розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоненок. Банки вимагали від них документальне підтвердження відмови від російського громадянства для подальшої співпраці.

Партнерка мультисімейного офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова також підтвердила, що банки Швейцарії вже не входять у характер зв'язків клієнтів із Росією. Вона розповіла, що у її практиці є випадок, коли швейцари закрили рахунок клієнту, який перекинув кілька сотень євро знайомому у Росії.

Також ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство Росії та посвідку на проживання у Швейцарії.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Швейцарії підтримали передачу заморожених російських активів для України. Уряд країни розроблятиме ініціативу, відповідно до якої заморожені кошти центрального банку агресора або активи його державних компаній можуть бути законно передані державі, яка зазнала нападу.

Ми також писали, що правозахисна організація Public Eye у Швейцарії закликає посилити контроль за запобіганням ввезенню зерна з окупованих територій України. Торгівля продукцією з окупованих територій є військовим злочином і таке зерно таємно поширюється на глобальних ринках через порти Росії та окупованої частини України.