Банки Швейцарии закрывают счета граждан России — что известно

Банковская карта в руках. Фото: Shutterstock

В Швейцарии банки стали закрывать счета клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех, кто также имеет паспорт другой страны.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Несколько клиентов UBS и Credit Suisse, имеющих двойное гражданство, столкнулись с такой проблемой. Сообщается, что все они платят налоги в Швейцарии, но не получают никаких доходов или не платят налоги в России.

Кроме того, один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, сохранившим российский паспорт. Об этом рассказал руководитель банковской практики юридической компании Amond&Smith Иван Тихоненок. Банки потребовали от них документального подтверждения отказа от российского гражданства для дальнейшего сотрудничества.

Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова также подтвердила, что банки Швейцарии уже не входят в характер связей клиентов с Россией. Она рассказала, что в ее практике есть случай, когда швейцары закрыли счет клиенту, опрокинувшему несколько сотен евро знакомому в России.

Также еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, имеющему гражданство России и вид на жительство в Швейцарии.

Что еще нужно знать

Напомним, в Швейцарии была поддержана передача замороженных российских активов для Украины. Правительство страны будет разрабатывать инициативу, согласно которой замороженные средства центрального банка агрессора или активы его государственных компаний могут быть законно переданы подвергшемуся нападению государству.

Мы также писали, что правозащитная организация Public Eye в Швейцарии призывает усилить контроль за предотвращением ввоза зерна с оккупированных территорий Украины. Торговля продукцией по оккупированным территориям является военным преступлением, и такое зерно тайно распространяется на глобальных рынках через порты России и оккупированной части Украины.