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Росіяни б'ють рекорди з купівлі нерухомості в Іспанії

16 листопада 2023 12:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни б'ють рекорди з купівлі нерухомості в Іспанії
Заключення договору на нерухомість. Ілюстративне фото: domik
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росіяни уклали 2137 угод з нерухомістю в Іспанії з січня по червень 2023 року. Такі показники є рекордними за останні десять років.

Про це повідомляє російське видання "РБК", посилаючись на дані Центру статистичної інформації нотаріату Іспанії.

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Зростання кількості угод

Якщо порівняти такий самий період в минулому році, то кількість угод зросла на 50,2% і наблизилася до рекордних показників другого півріччя 2013 року та першого півріччя 2014 року (в ті роки кількість договорів була такою — 2426 і 2573 угоди відповідно).

Як каже директор департаменту зарубіжної нерухомості консалтингової компанії NF Group Анна Ларіна, громадяни РФ найчастіше купують, ніж продають іспанську нерухомість. 

Як відомо, Іспанія є однією з небагатьох країн Європейського Союзу, яка продовжує видавати посвідки на проживання під час купівлі нерухомості.

"Нотаріуси та агентства нерухомості адаптувалися до роботи з російськими клієнтами, тому загалом процес простіший і зрозуміліший, ніж в інших європейських країнах", — наголосила Ларіна.

Чи вплинула на це війна в Україні

Своєю чергою старший директор CORE.XP Марина Малахатько зазначила, що після початку війни всі угоди з іспанською нерухомістю в росіян були заморожені, але наразі процес знову стабілізувався, тому договори почали укладати у швидшому темпі.

У виданні зауважують, що кількість угод із нерухомістю, які були здійснені всіма іноземцями в Іспанії, у січні-червні 2023 року стала меншою на 7,5%, до 67,98 тисячі. 

Також зростання кількості угод було зафіксовано серед українців та американців, а саме на 41,6% і 13,6% відповідно.

Лідерами серед кількості угод з іспанською нерухомістю залишаються громадяни Великої Британії, німці та жителі Марокко.

Нагадаємо, на 92-метрову яхту Royal Romance, яка належить екснардепу Віктору Медведчуку, вже знайшлися покупці. Це сталося після того, як в Кабінеті міністрів України за підтримки Агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА вперше в історії ухвалили реалізацію арештованого майна за кордоном.

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