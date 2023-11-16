Россияне бьют рекорды по покупке недвижимости в Испании

Заключение договора на недвижимость. Иллюстративное фото: domik

Россияне заключили 2137 сделок с недвижимостью в Испании с января по июнь 2023 года. Такие показатели являются рекордными за последние десять лет.

Об этом сообщает российское издание "РБК", ссылаясь на данные Центра статистической информации нотариата Испании.

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Рост количества сделок

Если сравнить такой же период в прошлом году, то количество сделок выросло на 50,2% и приблизилось к рекордным показателям второго полугодия 2013 года и первого полугодия 2014 года (в те годы количество договоров было таким — 2426 и 2573 соглашения соответственно).

Как говорит директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина, граждане РФ чаще покупают, чем продают испанскую недвижимость.

Как известно, Испания является одной из немногих стран Европейского Союза, которая продолжает выдавать виды на жительство при покупке недвижимости.

"Нотариусы и агентства недвижимости адаптировались к работе с российскими клиентами, поэтому в целом процесс более простой и понятный, чем в других европейских странах", — подчеркнула Ларина.

Повлияла ли на это война в Украине

В свою очередь старший директор CORE.XP Марина Малахатько отметила, что после начала войны все соглашения с испанской недвижимостью у россиян были заморожены, но процесс снова стабилизировался, поэтому договоры начали заключать в более быстром темпе.

В издании отмечают, что количество сделок с недвижимостью, совершенных всеми иностранцами в Испании, в январе-июне 2023 года стало меньше на 7,5%, до 67,98 тысячи.

Также рост количества сделок был зафиксирован среди украинцев и американцев, а именно на 41,6% и 13,6% соответственно.

Лидерами среди количества сделок с испанской недвижимостью остаются граждане Великобритании, немцы и жители Марокко.

Напомним, на 92-метровую яхту Royal Romance, принадлежащую экс-нардепу Виктору Медведчуку, уже нашлись покупатели. Это произошло после того, как в Кабинете министров Украины при поддержке Агентства по розыску и менеджменту активов АРМА впервые в истории приняли реализацию арестованного имущества за границей.