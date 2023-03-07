Ринок авто в рф — росіяни неохоче купують нові вітчизняні авто

Охочих купити новеньку марку Lada дедалі менше

У росії, проти якої запроваджені жорсткі західні санкції, фіксують подальший обвал продажів на ринку нових вітчизняних автомобілів. Охочих купити новеньку марку Lada дедалі менше.

Про це повідомляє голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, наводячи відповідну статистику.

Яка зараз ситуація на ринку

Так, за даними Асоціації європейського бізнесу, за результатом лютого продаж легкових і легких комерційних авто на російському ринку скоротився на 62,1% — до 41,85 тис. штук, що на 68,59 тис. одиниць менше, ніж було у лютому минулого року.

Що тепер обирають росіяни

Лідер продажів — марка Lada. У лютому дилери автоконцерну продали 23,43 тис. комерційних та пасажирських авто бренду, що на 34,2% вище, ніж у січні цього року, і на 4,7% перевищує показники лютого минулого року.



Далі йде китайський Haval, що став лідером серед зарубіжних виробників. У лютому продали 5324 одиниці цієї марки, що на 49% більше, ніж було рік тому. Далі йде Geely. Компанії вдалося продати 4053 авто.



У п'ятірці лідерів — комерційні російські ГАЗ (2525 од., мінус 31% до лютого 2022-го), корейський Kia (1515 од.; мінус 90%), авто російського бренду УАЗ (1525 од., мінус 9%).



Китайські бренди за обсягом продажів лідирували на ринку нових легкових авто під кінець лютого. В останній тиждень місяця росіяни купили 4663 нових легкових авто китайських марок (41,6% від загального обсягу). Друге місце посіли російські машини (4552 од.), частка — 40,7%.



У 2022 році авторинок у росії став китайським майже на 80%. Так, за час війни з Україною з рф пішли майже 80% автомобільних брендів — з 60 залишились 14.

Нагадаємо, торік санкції похитнули не тільки автомобільну галузь росії, а й Білорусі. На ринку стався рекордний обвал за всю історію — продажі впали майже втричі.

Українці у 2022 році переважно обирали вживані автомобілі за ціною до 4 тис. доларів США (частка — 66%). Машинами вартістю від 10 тис. до 15 тис. доларів цікавилися 11,17%, а ціною понад 30 тис. доларів — лише 5%.