Рынок авто в рф — россияне неохотно покупают новые отечественные автомобили

Желающих купить новенькую марку Lada все меньше

В россии, против которой введены жесткие западные санкции, фиксируют дальнейший обвал продаж на рынке новых отечественных автомобилей. Желающих купить новенькую марку Lada все меньше.

Об этом сообщает глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, приводя соответствующую статистику.

Какая сейчас ситуация на рынке

Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса, по результатам февраля продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке сократились на 62,1% — до 41,85 тыс. штук, что на 68,59 тыс. единиц меньше, чем было в феврале прошлого года.

Что теперь выбирают россияне

Лидер продаж — марка Lada. В феврале дилеры автоконцерна продали 23,43 тыс. коммерческих и пассажирских автомобильных брендов, что на 34,2% выше, чем в январе этого года, и на 4,7% превышает показатели февраля прошлого года.



Далее следует китайский Haval, ставший лидером среди зарубежных производителей. В феврале было продано 5324 единицы этой марки, что на 49% больше, чем было год назад. Далее следует Geely. Компании удалось продать 4053 авто.



В пятерке лидеров — коммерческие российские ГАЗ (2525 ед., минус 31% к февралю 2022-го), корейский Kia (1515 ед.; минус 90%), авто российского бренда УАЗ (1525 ед., минус 9%).



Китайские бренды по объему продаж лидировали на рынке новых легковых автомобилей к концу февраля. В последнюю неделю месяца россияне купили 4663 новых легковых автомобилей китайских марок (41,6% от общего объема). Второе место заняли российские машины (4552 ед.), доля — 40,7%.



В 2022 году авторынок в россии стал китайским почти на 80%. Так, за время войны с Украиной из россии ушли почти 80% автомобильных брендов — с 60 остались 14.

Напомним, в прошлом году санкции пошатнули не только автомобильную отрасль россии, но и Беларуси. На рынке произошел рекордный обвал за всю историю — продажи упали почти втрое.

Украинцы в 2022 году преимущественно выбирали подержанные автомобили по цене до 4 тыс. долларов США (доля — 66%). Машинами стоимостью от 10 тыс. до 15 тыс. долларов интересовались 11,17%, а ценой свыше 30 тыс. долларов только 5%.