Виробники ковбас та сосисок у рф зіткнулися з дефіцитом оболонки

Російські виробники ковбас зіткнулися з дефіцитом оболонки: яка причина
У рф виник дефіцит оболонки виготовлення ковбас і сосисок. Це пов'язано із санкціями, які були введені.
Про це пишуть "Известия".
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Дефіцит оболонки
У повідомленні зазначається, що до введення санкцій оболонку для випуску ковбас та сосисок постачали із семи європейських заводів. Наразі сировину привозять з Китаю за передоплатою чи паралельним імпортом, внаслідок чого витрати виробників зросли на 25-70%.
"Йдеться про фіброузну оболонку, яка вважається найкращою на ринку. Її відрізняє висока волого- і димопроникність, міцність, висока розтяжність. За даними союзу, сервелат і сирокопчені ковбаси на 90% упаковані в неї. На російських підприємствах така плівка не виробляється", — йдеться у повідомленні.
Російські м'ясопереробники змушені запасатися товаром майже на рік уперед, через що витрати на закупівлю цього виду сировини зросли на 25–70%. У собівартості виробництва ковбаси частка цієї оболонки становить 15%, уточнили у союзі.
Про те, що російська м'ясопереробна промисловість може позбутися оболонок, необхідних для виробництва ковбас та сосисок, ринок попереджав у квітні 2022 року. Євросоюз запровадив заборону на постачання штучних оболонок із білкових та целюлозних матеріалів з 10 липня.
Нагадаємо, що російська влада продовжує налагоджувати співпрацю з Ісламською Республікою Іран. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, обидві країни-ізгої намагаються таким чином обійти світові санкції.
Також ми писали, що вже багато років багато дієтологів і гастроентерологів сходяться на думці, що будь-який вид ковбаси небезпечний для здоров'я. Але попри всі запевнення лікарів, на полицях супермаркетів лежить різноманітний достаток ковбасних виробів.