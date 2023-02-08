Производители колбас и сосисок в рф столкнулись с дефицитом оболочки

Производители колбас

В рф возник дефицит оболочки для изготовления колбас и сосисок. Это связано с санкциями, которые были введены.

Об этом пишут "Известия".

Дефицит оболочки

В сообщении указывается, что до введения санкций оболочку для выпуска колбас и сосисок поставляли из семи европейских заводов. Сейчас сырье привозят из Китая по предоплате или параллельным импорту, в результате чего расходы производителей выросли на 25-70%.

"Речь идет о фиброузной оболочке, которая считается лучшей на рынке. Ее отличает высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность, высокая растяжимость. По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится", — говорится в сообщении.

Российские мясопереработчики вынуждены запасаться товаром почти на год вперед, из-за чего затраты на закупку этого вида сырья выросли на 25–70%. В себестоимости производства колбасы доля этой оболочки составляет 15%, уточнили в союзе.

О том, что российская мясоперерабатывающая промышленность может избавиться от оболочек, необходимых для производства колбас и сосисок, рынок предупреждал в апреле 2022 года. Евросоюз ввел запрет на поставку искусственных оболочек из белковых и целлюлозных материалов с 10 июля.

Напомним, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как Москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.

Также мы писали, что уже много лет многие диетологи и гастроэнтерологи сходятся во мнении, что любой вид колбасы опасен для здоровья. Но несмотря на все уверения врачей, на полках супермаркетов лежит разнообразное изобилие колбасных изделий.