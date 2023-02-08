Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Российские производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки: какая причина arrow

Российские производители колбас столкнулись с дефицитом оболочки: какая причина

8 февраля 2023 17:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Производители колбас и сосисок в рф столкнулись с дефицитом оболочки
Производители колбас
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рф возник дефицит оболочки для изготовления колбас и сосисок. Это связано с санкциями, которые были введены.

Об этом пишут "Известия".

Читайте также:

Дефицит оболочки

В сообщении указывается, что до введения санкций оболочку для выпуска колбас и сосисок поставляли из семи европейских заводов. Сейчас сырье привозят из Китая по предоплате или параллельным импорту, в результате чего расходы производителей выросли на 25-70%.

"Речь идет о фиброузной оболочке, которая считается лучшей на рынке. Ее отличает высокая влаго- и дымопроницаемость, прочность, высокая растяжимость. По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится", — говорится в сообщении.

Российские мясопереработчики вынуждены запасаться товаром почти на год вперед, из-за чего затраты на закупку этого вида сырья выросли на 25–70%. В себестоимости производства колбасы доля этой оболочки составляет 15%, уточнили в союзе.

О том, что российская мясоперерабатывающая промышленность может избавиться от оболочек, необходимых для производства колбас и сосисок, рынок предупреждал в апреле 2022 года. Евросоюз ввел запрет на поставку искусственных оболочек из белковых и целлюлозных материалов с 10 июля.

Напомним, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как Москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.

Также мы писали, что уже много лет многие диетологи и гастроэнтерологи сходятся во мнении, что любой вид колбасы опасен для здоровья. Но несмотря на все уверения врачей, на полках супермаркетов лежит разнообразное изобилие колбасных изделий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:03 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

12:54 Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

12:53 "Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:49 Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом

Эксклюзив

12:47 "Вагнеровцы закончились, в ход пошли кадровые военные": последние новости из Бахмута

12:40 Переправляли военнообязанных через госграницу: трое одесситов предстанут перед судом

Эксклюзив

12:35 В ГСЧС назвали впечатляющую цифру обезвреженных взрывчаток в Киевской области

12:31 "Динамо" не смогло продать футболиста в "Хатайспор" из-за землетрясения в Турции

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:03

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:58

Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

None 9 Февраль 12:55

Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

None 9 Февраль 12:54

Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB