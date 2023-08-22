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Розкіш під час війни: журналісти показали найдорожчі закупівлі крісел держпосадовців

22 серпня 2023 16:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Розкіш під час війни: журналісти показали найдорожчі закупівлі крісел держпосадовців
Люди працюють в офісі. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нещодавно Україною поширився черговий скандал, який стосується тендерних закупівель. Зазначається, що "Оператор газотранспортної системи" вирішив замовити крісла з підвищеним комфортом, щоб користуватися цілодобово, воно має назву — Sedus Mr 24. Вартість крісел є захмарною — понад три тисячі євро за одне.

Про це пише видання "Наші гроші".

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"Крісла справді дуже непрості: від регулювання підтримки попереку до відсутності здавлення хребта під час сидіння завдяки механізму з гідравлічним блокуванням. Але все-таки не може бути аж такою. Бо на "Амазоні" ці крісла вільно продаються вдвічі дешевше — по 2 тисячі євро. І ніяка доставка не може так збільшити прайс", — пишуть журналісти.

Після розглосу такої новини, в "Операторі газотранспортної системи" заявили, що в червні було проведено перевірку щодо цього тендеру та в липні було скасовано цю закупівлю. Проте на сайті "Прозорро" на 20 серпня немає жодної інформації щодо розриву угоди. 

"Наші гроші" проаналізували "Прозорро" по крісельному коду 39110000-6. Тож майте топ-10 комфортних крісел з держзакупівель під час вторгнення у порядку зростання. Відмітимо, що окрім "ОГТСУ" ще дві атомні станції "Енергоатому" примудрились і так дорогі крісла купити по завищеній ціні", — йдеться у повідомленні.

Топ-10 крісел з держзакупівель

В управлінні справами компанії "Енергоатом" замовили крісел на 1,59 млн грн (постачальник ФОП Ясинський). Найдорожчими є 115 сидінь Orion steel MPD AL68. Ціна одного — 10 230 грн. Вартість відповідає ринку.

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

В Рівненькій АЕС заплатили за крісла 1,58 млн грн. Одне крісло Nova Steel Chrome P Sp A вартує 11 460 грн. 30 крісел Germes Steel Chrome P Sp A ще замовили, вартість одного — 11 040 грн. Ціна майже така як на ринку.

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

"Чернівціобленерго" (ТОВ "Бі Еф Джи") витратило 0,51 млн грн на закупівлю крісел. Найдорожчими виявилися ергономічні сидіння керівника з ергономічним підголівником Victory. Ціна за одну штуку — 12 883 грн, вона є ринковою. 

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

"Прикарпаттяобленерго" (ФОП Кулик) придбало крісла за 0,69 млн грн (ФОП Кулик). Найдорожчими є два крісла Absolute R HR P black WA EQA AL70 шкіра LUX LE-A по 14 065 грн/шт. Ціна менша від тієї, що в магазині.

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

У Хмельницькій АЕС (ТзОВ Торговий дім РА) було куплено крісел на 3,06 млн грн. Найдорожчими є 60 крісел Orion steel LB Chrome по 14 382 грн/шт. 

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

"Оператор газотранспортної системи" (ФОП Онищенко) витратив 1,01 млн грн на такі меблі, з них найдорожчими є вісім крісел керівника F181 по 18 375 грн/шт. Ціна така, як на ринку

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві (ФОП Семенова) заплатила 0,53 млн грн за крісла. Найдорожчими є два крісла Blanche Tati колір тканини Atlanta Beige по 20 000 грн/шт. Ціна є меншою, ніж в магазині.

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

В Укргідроенерго витратили 0,82 млн грн на сидіння. Найдорожчими є китайські крісла, а саме чотири директорські "Емір" з шкіри і дерева по 21 852 грн/шт; одне офісне крісло "Sonato steel" за 18 900 грн. Ціни збігаються з ринковими.

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

"Южноукраїнська АЕС за 0,55 млн грн (ТОВ "Біотекс"). Найдорожчі — двадцять крісел Максимус Хром М-2, шкіра люкс комбо чорна, прогумовані колеса — по 33 120 грн/шт. На сайті виробника "Richman group" найдорожче крісло з механізмом М-2 має ціну меншу від 22 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

І найдорожчі крісла, як писалося раніше, буде мати "Оператор газотранспортної системи", який заплатив за них 1,02 млн грн

"Найдорожчі — вісім крісел підвищеного комфорту для цілодобового диспетчерського користування Sedus Mr 24 по 128 031 гривень за штуку. Це вдвічі дорожче від цін закордоном", — наголошують у виданні. 

Скриншот купівлі. Джерело: Наші гроші

Нагадаємо, столичні прокурори повідомили про підозру начальнику одного із комунальних підприємств за розтрату бюджетних коштів. Йдеться про майже чверть мільйона гривень. 

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