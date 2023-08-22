Роскошь во время войны: журналисты показали самые дорогие закупки кресел госчиновников

Люди, работающие в офисе. Иллюстративное фото: pixabay

Недавно по Украине распространился очередной скандал, касающийся тендерных закупок. Отмечается, что "Оператор газотранспортной системы" решил заказать кресла с повышенным комфортом, чтобы пользоваться круглосуточно, оно называется — Sedus Mr 24. Стоимость кресел заоблачная — более трех тысяч евро за одно.

Об этом пишет издание "Наши деньги".

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В чем особенность кресел

"Кресла действительно очень непростые: от регулировки поддержки поясницы до отсутствия сдавления позвоночника во время сиденья благодаря механизму с гидравлической блокировкой. Но все-таки не может быть такой. Потому что на "Амазоне" эти кресла свободно продаются вдвое дешевле — по 2 тысячи евро. И никакая доставка не может так увеличить прайс", — пишут журналисты.

После разглашения такой новости, в "Операторе газотранспортной системы" заявили, что в июне была проведена проверка по этому тендеру и в июле была отменена эта закупка. Однако на сайте "Прозорро" на 20 августа нет никакой информации о разрыве соглашения.

"Наши деньги" проанализировали "Прозорро" по кресельному коду 39110000-6. Поэтому имейте топ-10 комфортных кресел из госзакупок во время вторжения в порядке роста. Отметим, что кроме "ОГТСУ" еще две атомные станции "Энергоатома" умудрились и так дорогие кресла купить по завышенной цене", — говорится в сообщении.

Топ-10 кресел по госзакупкам

В управлении делами компании "Энергоатом" заказали кресел на 1,59 млн грн (поставщик ФОП Ясинский). Самыми дорогими являются 115 сидений Orion steel MPD AL68. Цена одного — 10 230 грн. Стоимость соответствует рынку.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

В Ровненской АЭС заплатили за кресла 1,58 млн грн. Одно кресло Nova Steel Chrome P Sp A стоит 11 460 грн. 30 кресел Germes Steel Chrome P Sp A еще заказали, стоимость одного — 11 040 грн. Цена почти такая же, как на рынке.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

"Черновцыоблэнерго" (ООО "Би Эф Джи") потратило 0,51 млн грн на закупку кресел. Самыми дорогими оказались эргономичные сиденья управляющего с эргономичным подголовником Victory. Цена за одну штуку — 12 883 грн, она рыночная.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

"Прикарпатьеоблэнерго" (ФОП Кулик) приобрело кресла за 0,69 млн грн (ФОП Кулик). Самыми дорогими являются два кресла Absolute R HR P black WA EQA AL70 кожа LUX LE-A по 14 065 грн/шт. Цена меньше той, что в магазине.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

В Хмельницкой АЭС (ООО Торговый дом РА) было куплено кресел на 3,06 млн грн. Самыми дорогими есть 60 кресел Orion steel LB Chrome по 14 382 грн/шт.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

"Оператор газотранспортной системы" (ФОП Онищенко) потратил 1,01 млн грн на такую мебель, из них самой дорогой является восемь кресел руководителя F181 по 18 375 грн/шт. Цена такая, как на рынке.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве (ФОП Семенова) заплатило 0,53 млн грн за кресла. Самые дорогие два кресла Blanche Tati цвет ткани Atlanta Beige по 20 000 грн/шт. Цена меньше, чем в магазине.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

В Укргидроэнерго потратили 0,82 млн грн на сиденье. Самые дорогие китайские кресла, а именно четыре директорских "Эмир" из кожи и дерева по 21 852 грн/шт; одно офисное кресло "Sonato steel" за 18 900 грн. Цены совпадают с рыночными.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

"Южноукраинская АЭС за 0,55 млн грн (ООО "Биотекс"). Самые дорогие — двадцать кресел Максимус Хром М-2, кожа люкс комбо черная, прорезиненные колеса — по 33 120 грн/шт. На сайте производителя "Richman group" самое дорогое кресло с механизмом М-2 имеет цену меньше 22 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

И самые дорогие кресла, как писалось ранее, будет иметь "Оператор газотранспортной системы", заплативший за них 1,02 млн грн.

"Самые дорогие — восемь кресел повышенного комфорта для круглосуточного диспетчерского пользования Sedus Mr 24 по 128 031 гривен за штуку. Это вдвое дороже цен за границей", — отмечают в издании.

Скриншот покупки. Источник: Наши деньги

Напомним, столичные прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из коммунальных предприятий за растрату бюджетных средств. Речь идет о почти четверти миллиона гривен.