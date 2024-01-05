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Розмитнення авто без корупції — зареєстровано новий законопроєкт

5 січня 2024 09:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Розмитнення авто через Дію — в Раді зареєстрували новий законопроєкт
Митники біля авто. Фото: Львівська митниця/Facebook
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України отримала на розгляд законопроєкт №10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення автомобілів. Якщо проєкт ухвалять, весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн.

Про це повідомляє пресслужба  Міністерства цифрової трансформації України.

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Проєкт закону пропонує створити базу даних митної вартості легкових автомобілів, її сформує Мінцифра на основі даних митниці. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, з деталями: марка, модель, рік випуску, тип та об'єм двигуна.

Згідно із законопроєктом, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок "Дія", бізнес — через портал "Дія". Весь процес розмитнення буде онлайн, а "Дія" допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автомобіль за VIN-кодом.

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Як працюватиме електронне розмитнення через "Дію". Джерело: Мінцифра

За словами міністра Михайло Федорова, зараз на процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор, тому ухвалення законопроєкту означає, що українці будуть розмитнювати авто онлайн, без схем та хабарів.

Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. Тому, за відсутності чітких критеріїв, є можливості для зловживання як з боку посадових осіб митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість автомобіля, щоб зменшити митний платіж. Цим фактично зменшуються надходження до бюджету.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року сумарно українці придбали 95,8 тис. вживаних автомобілів, що на 12% більше, ніж за аналогічний період 2022-го. Частка імпорту авто з пробігом із-за кордону становила 24% (22,9 тис.), що лише на 514 легковиків менше, ніж у листопаді.

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