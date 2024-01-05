Растаможка авто в Дії — в Раде зарегистрировали новый законопроект

Таможенники возле авто. Фото: Львовская таможня/Facebook

Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект №10380, предусматривающий исключение человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей. Если проект будет принят, весь процесс растаможки будет происходить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Проект закона предлагает создать базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которую сформирует Минцифра на основе данных таможни. Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Согласно законопроекту, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, бизнес — через портал Дія. Весь процесс растаможки будет онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Как будет работать электронное растаможивание через Дію. Источник: Минцифра

По словам министра Михаила Федорова, сейчас на процедуру определения таможенной стоимости влияет человеческий фактор, поэтому принятие законопроекта означает, что украинцы будут растаможивать авто онлайн без схем и взяток.

Во многом стоимость зависит напрямую от таможенного инспектора. Поэтому при отсутствии четких критериев есть возможности для злоупотребления как со стороны должностных лиц таможни, так и со стороны декларантов, которые часто вносят меньшую стоимость автомобиля, чтобы уменьшить таможенный платеж. Этим фактически уменьшаются поступления в бюджет.

Напомним, что в декабре 2023 года суммарно украинцы приобрели 95,8 тыс. подержанных автомобилей , что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 24% (22,9 тыс.), что только на 514 легковых автомобилей меньше, чем в ноябре.