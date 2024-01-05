Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Растаможка авто без коррупции — зарегистрирован новый законопроект arrow

Растаможка авто без коррупции — зарегистрирован новый законопроект

5 января 2024 09:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Растаможка авто в Дії — в Раде зарегистрировали новый законопроект
Таможенники возле авто. Фото: Львовская таможня/Facebook
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Верховная Рада Украины получила на рассмотрение законопроект №10380, предусматривающий исключение человеческого фактора из процесса растаможки автомобилей. Если проект будет принят, весь процесс растаможки будет происходить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Что хотят изменить в процессе растаможки авто

Проект закона предлагает создать базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которую сформирует Минцифра на основе данных таможни. Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Согласно законопроекту, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, бизнес — через портал Дія. Весь процесс растаможки будет онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

null
Как будет работать электронное растаможивание через Дію. Источник: Минцифра

По словам министра Михаила Федорова, сейчас на процедуру определения таможенной стоимости влияет человеческий фактор, поэтому принятие законопроекта означает, что украинцы будут растаможивать авто онлайн без схем и взяток.

Во многом стоимость зависит напрямую от таможенного инспектора. Поэтому при отсутствии четких критериев есть возможности для злоупотребления как со стороны должностных лиц таможни, так и со стороны декларантов, которые часто вносят меньшую стоимость автомобиля, чтобы уменьшить таможенный платеж. Этим фактически уменьшаются поступления в бюджет.

Напомним, что в декабре 2023 года суммарно украинцы приобрели 95,8 тыс. подержанных автомобилей , что на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 24% (22,9 тыс.), что только на 514 легковых автомобилей меньше, чем в ноябре.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

Актуальное по теме