Розробник Grand Theft Auto Take-Two звільнить 5% співробітників і згорне деякі проєкти

Реклама GTA V на будівлі. Фото: vg.no

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Індустрія відеоігор продовжує більш ніж дворічний тренд скорочення робочих місць. Американський видавець, розробник та дистриб'ютор комп'ютерних ігор Take-Two Interactive збирається звільнити приблизно 5% своїх працівників, або близько 600 співробітників.

Про це повідомляють Reuters.

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В рамках плану скорочення витрат компанія також відмовиться від кількох проєктів, що знаходяться в стадії розробки. Проте в компанії відмовились назвати проєкти, які було скасовано. Take-Two заявила, що цей крок, як очікується, дозволить заощадити понад 165 мільйонів доларів на рік.

В чому причина скорочення працівників в індустрії відеоігор

Take-Two — не перша компанія, що займається розробкою і видавництвом комп'ютерних ігор, яка в цьому році оголосила про скорочення штату. Раніше про це повідомляли Tencent Riot Games, що належать, Electronic Arts і японська компанія Sony, які теж скоротили працівників в цьому році через невпевненість у витратах споживачів після буму епохи пандемії.

Як зазначається, зростання доходів від ігор на ПК і консолях залишиться нижчим за допандемічний рівень до 2026 року, оскільки геймери проводять менше ігрового часу. Скасовані проєкти становитимуть до 140 мільйонів доларів від загальної суми витрат, тоді як витрати, пов'язані з вихідними та виплатами співробітникам, як очікується, становитимуть до 35 мільйонів доларів. Take-Two також скоротить частину офісних площ, переїхавши до нового офісу.

Компанія, в якій станом на березень 2023 року працювало 11 580 штатних співробітників, минулого місяця погодилася купити розробника серії Borderlands Gearbox за 460 мільйонів доларів. Наразі Take-Two зосередилася на розробці наступної частини франшизи Grand Theft Auto, але в деяких повідомленнях говориться, що вихід гри може бути відкладений з 2025 року на 2026 рік.

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