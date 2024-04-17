Разработчик Grand Theft Auto Take-Two уволит 5% сотрудников и свернет некоторые проекты

Реклама GTA V на здании. Фото: vg.no

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Индустрия видеоигр продолжает более чем двухлетний тренд сокращения рабочих мест. Американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр Take-Two Interactive намерен примерно 5% своих работников, или около 600 сотрудников.

Об этом сообщают Reuters.

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В рамках плана сокращения затрат компания также откажется от нескольких проектов, находящихся в стадии разработки. Однако в компании отказались назвать объекты, которые были отменены. Take-Two заявила, что этот шаг, как ожидается, позволит сэкономить более 165 миллионов долларов в год.

В чем причина сокращения работников в индустрии видеоигр

Take-Two — не первая компания, занимающаяся разработкой и издательством компьютерных игр, которая в этом году объявила о сокращении штата. Ранее об этом сообщали Tencent Riot Games принадлежащие Electronic Arts и японская компания Sony, которые тоже сократили работников в этом году из-за неуверенности в расходах потребителей после бума эпохи пандемии.

Как отмечается, рост доходов от игр на ПК и консолях, останется ниже допандемического уровня до 2026 года, поскольку геймеры проводят меньше игрового времени. Отмененные проекты составят до 140 миллионов долларов от общей суммы расходов, в то время как расходы, связанные с исходными и выплатами сотрудникам, как ожидается, составят до 35 миллионов долларов. Take-Two также сократит часть офисных площадей, переехав в новый офис.

Компания, в которой на март 2023 года работало 11 580 штатных сотрудников, в прошлом месяце согласилась купить разработчика серии Borderlands Gearbox за 460 миллионов долларов. На данный момент Take-Two сосредоточилась на разработке следующей части франшизы Grand Theft Auto, но в некоторых сообщениях говорится, что выход игры может быть отложен с 2025 года на 2026 год.

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