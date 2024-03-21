Банківська таємниця — НБУ розповів, чи розширять доступ

Будівля Нацбанку. Фото: NBU

У Національному банку України (НБУ) оновили правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Згідно з рішенням, доступ до таємниці надалі буде обмеженим.

Про це повідомляється на порталі НБУ.

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Доступ до банківської таємниці

Як зазначають в НБУ, правила оновили, врахувавши зміни до закону "Про банки і банківську діяльність", які парламент ухвалив у листопаді 2023 року.

При цьому правила щодо порядку розкриття банківської таємниці залишили без змін.

"Звертаємо увагу, що порядок розкриття банківської таємниці про рахунки клієнтів не зазнав змін. Банки й надалі гарантують таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта", — йдеться у повідомленні.

Інформація щодо операцій, банківських рахунків чи платіжних карток, як і раніше, може бути надана банком виключно:

клієнтам або їхнім представникам;

за судовим рішенням;

правоохоронцям чи держорганам, що наділені відповідними повноваженнями, однак виключно у випадках, у порядку та обсязі, передбачених законом "Про банки і банківську діяльність".

Варто зауважити, що згідно з нормами попередньої редакції закону "Про банки і банківську діяльність", правоохоронні органи могли запитати у фінустанов номери банківських рахунків клієнтів, залишки грошей на них і інформацію про проведені операції. Перелік було доповнено можливістю отримати дані про номер платіжної картки клієнта.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше експерти назвали загрози від реалізації планів Національного банку щодо можливого оновлення правил з банківської таємниці. Регулятор виступав за розширення переліку інформації, до якої матимуть доступ українські державні органи.

Також у лютому обсяг гривневих депозитів громадян в українських банках підвищився майже до рівня початку 2024 року. Таким чином, на рахунки повернулися кошти, зняті у січні.