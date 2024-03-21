Банковская тайна — НБУ рассказал, расширят ли доступ

Здание Национального банка. Фото: NBU

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне в дальнейшем будет ограничен.

Об этом сообщается на портале НБУ.

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Доступ к банковской тайне

Как отмечают в НБУ, правила обновили, учитывая изменения в законе "О банках и банковской деятельности", принятые парламентом в ноябре 2023 года.

При этом правила относительно порядка раскрытия банковской тайны оставили без изменений.

"Обращаем внимание, что порядок раскрытия банковской тайны о счетах клиентов не претерпел изменений. Банки и дальше гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте", — говорится в сообщении.

Информация по операциям, банковским счетам или платежным картам по-прежнему может быть предоставлена банком исключительно:

клиентам или их представителям;

по судебному решению;

правоохранителям или госорганам, наделенным соответствующими полномочиями, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, предусмотренных законом "О банках и банковской деятельности".

Следует заметить, что согласно нормам предыдущей редакции закона "О банках и банковской деятельности", правоохранительные органы могли запросить у финучреждений номера банковских счетов клиентов, остатки денег на них и информацию о проведенных операциях. Перечень был дополнен возможностью получить данные о номере платежной карты клиента.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты назвали угрозы от реализации планов Национального банка относительно возможного обновления правил по банковской тайне. Регулятор выступал за расширение перечня информации, к которой будут иметь доступ украинские государственные органы.

Также в феврале объем гривневых депозитов граждан в украинских банках повысился почти до уровня начала 2024 года. Таким образом, на счета вернулись денежные средства, снятые в январе.