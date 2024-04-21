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АЗС обновили цены на бензин, ДТ и автогаз — какой будет стоимость топлива завтра

21 апреля 2024 22:45
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Ирина Шпак
редактор
Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: ОККО
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Ирина Шпак
редактор

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее остались на прежнем уровне. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 22 апреля 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на горючее на АЗС 22 апреля

По данным мониторингового сайта, 22 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,95 грн/л;
  • А-95 — 54,53 грн/л;
  • А-92 — 51,63 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,41 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,99 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,67 грн/л;
  • А-95 — 54,16 грн/л;
  • А-92 — 51,22 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,36 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,98 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 22 апреля 2024 года. Фото: УНІАН

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 22 апреля

22 апреля горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,45 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС Motto — 50,97 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,87 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 50,47 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на автотопливо . В последний месяц бензин и дизель подорожали в среднем на 1,5 гривны за литр. Предполагается, что цена бензина может вырасти до 60 гривен.

Мы также писали, что Украина в "войне выходного дня" может получить как плюсы, так и минусы своего нынешнего положения. С одной стороны, атака на Израиль заставит Палату представителей Конгресса США разблокировать вопросы помощи двум нашим странам, с другой — в мире начнут расти цены на нефть, которые имеются в пользу России.

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