Как будет выглядеть аналог "5-7-9" для крупного бизнеса

Последствия войны. Фото: google.com

Правительство готовит для крупного бизнеса аналог кредитной программы "5-7-9". Об этом стало известно от министра экономики Юлии Свириденко.

По итогам пересмотра в июле действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом перед Украиной встали несколько новых задач, так называемых маяков.

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Один из них касается пересмотра условий программы государственной поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9". В частности, речь идет о постепенном исключении из нее крупного бизнеса. К слову, на сегодняшний день программа предусматривает некоторые направления поддержки, которыми могут воспользоваться крупные предприятия определенных отраслей. Но, в первую очередь, программа рассчитана на малый и средний бизнес.

Какая программа нужна Украине

Целью пересмотра программы является ограничение фискальных рисков, то есть рисков разрастания расходов государственного бюджета и расширения бюджетного дефицита, который необходимо покрывать денежными средствами, привлеченными от международных партнеров или "печатным станком".

"Готовность партнеров финансировать Украину во время войны действительно впечатляет, однако имеет свои пределы. Если не учитывать фискальные риски, то "печатный станок" может в итоге приступить к работе", — предупреждает глава проектного офиса Независимой ассоциации банков Украины Дмитрий Глинский.

А результат такой работы всегда один — ускорение инфляции, девальвация национальной валюты, финансовая дестабилизация и введение или усиление ограничений, изолирующих страну от внешних рынков.

Трудно представить, чтобы правительство было намерено нарушить договоренности с МВФ, что означало бы сознательный отказ от финансирования со стороны Фонда в момент, когда оно жизненно необходимо. Поэтому озвученные министром экономики Юлией Свириденко планы по запуску отдельной программы поддержки для крупного бизнеса вряд ли заключаются в механическом переносе в нее той господдержки, которая сегодня доступна крупным компаниям в рамках "5-7-9".

По словам Свириденко, программа будет доступна в частности для компаний из сферы энергетики, а также будет фокусироваться на восстановлении критической инфраструктуры, например портовой, разрушенной во время войны.

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: google.com

"На мой взгляд, логика новой программы будет состоять в стимулировании восстановления тех объектов и предприятий, от которых критически зависит деятельность определенных отраслей, экономическая активность в определенных регионах или стране в целом", — говорит Дмитрий Глинский.

То есть расходы на поддержку отдельных крупных предприятий должны компенсироваться большими доходами бюджета и поступлениями валюты от экспорта в обозримой перспективе. Это позволило бы сбалансировать фискальные риски в целом, несмотря на их некоторый рост в краткосрочном горизонте.

Какими именно будут условия программы, то есть лимиты, ставки, критерии участия и т.д. — должно решить правительство на основе тщательного анализа состояния инфраструктуры, потребностей экономики и возможностей бюджета, в частности с учетом существующих договоренностей с международными партнерами.

За разъяснениями по поводу того, какой будет программа стимулирования кредитования крупного бизнеса, Новини.LIVE обратились в Министерство экономики. Но к моменту публикации этой статьи ответ мы не получили.

Портрет украинского крупного бизнеса

Около 51,5% от общего объема доходов ТОП-1000 украинских компаний сконцентрировано в компаниях из Киева (405 компаний). Еще 26% доходов генерируют 259 крупных предприятий, юридически находящихся в промышленных центрах Днепропетровской, Киевской, Львовской и Одесской областей.

В результате российской агрессии доля в общих доходах традиционных лидеров рейтингов — Харьковской и Донецкой областей существенно снизилась до 11-12 места, или до 1,6% и 1,3% совокупных доходов соответственно, отмечает директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

Крупнейшими по численности больших компаний секторами экономики являются: нефтегазовый сектор (146 компаний); пищевая промышленность (129); электроэнергетика (105); сельское хозяйство (102).

По объему чистых доходов лидерство держит нефтегазовый сектор (1,3 трлн грн, или 21% от общих доходов топ-1000); электроэнергетика (17,3%); розничная торговля (8,3%); сельское хозяйство (8,1%); пищевая промышленность (7,7 %) и металлургия (7 %).

При этом коксохимическая промышленность, табачное производство, угольная отрасль и металлургия, несмотря на относительно более низкое количество крупных компаний в первой тысяче, генерируют значительно более высокие уровни доходов.

Кому следует помогать

Основными получателями государственных льгот, считают в Сенс Банке (недавно национализированном), должны быть компании из перечня критических отраслей: энергетика, продовольствие, в частности производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка, производство продуктов питания; сети, осуществляющие торговлю такими товарами; компании из сферы зерновой логистики — элеваторы, перевозчики и т.д.

Однозначно, к программе должны быть приобщены компании, работающие на военно-промышленный комплекс — начиная от тех, кто производит и поставляет обувь и одежду военным, заканчивая компаниями, производящими БПЛА.

Замглавы правления Ощадбанка Юрий Кацион считает, что государственную поддержку в первую очередь должны получить те сектора экономики, которые имеют наивысший экспортный потенциал, работают на продовольственную безопасность, а также энергетический сектор, базисный для работы всех других секторов экономики.

"Потребности в кредитовании сейчас возникают в полном объеме: это и оборудование, и ремонт, и строительство производственных помещений, и модернизация производства, и оборотные средства, и даже создание новых объектов и мощностей. Ведь за период полномасштабной войны бизнес-активов разрушено уже больше чем на 11 млрд гривен", — отмечает финансист.

Враг беспощадно разрушает украинскую инфраструктуру. Фото: google.com

Убытки, полученные компаниями в результате военных действий, не могли не отразиться на балансах предприятий, что приводит к базовым негативным выводам при риск-аналитике. Также возникают проблемы с залоговым имуществом, которое либо разрушено, либо уже обременено. Без банковского кредитования и поддержки государства, которое может выступить гарантом, у таких предприятий нет шансов на восстановление, считает собеседник Новини.LIVE.

Именно это причина того, почему будет внедряться программа государственной поддержки крупного бизнеса.

Как именно помогать

Учитывая масштабность разрушений энергетической отрасли, инфраструктуры и жилищного фонда, суммы финансирования могут колебаться в пределах от 1 млрд до 5 млрд грн на один бизнес, считает Оксана Шульга из Глобус Банка.

Главное условие — доступность процентной ставки по кредиту. Именно здесь государство вместе с коммерческими банками может взять на себя роль главного "компенсатора", частично компенсируя ставки по кредитам сроком не менее 5 лет с предоставлением государственных гарантий в качестве обеспечения кредитов.

Ожидаемый общий объем бюджетного финансирования программы на пять лет должен составлять около $30 млрд.

А объем средств, которые в виде кредитов можно будет направить в экономику в рамках указанной программы, должен составить около $100 млрд, подсчитывает собеседница Новини.LIVE.

Основным критерием при отборе потенциальных заемщиков должно стать целевое использование кредитных средств. Конечный бенефициар компаний-заемщиков должен быть резидентом Украины. Сами компании не должны быть банкротами.

Среди других требований к заемщикам должны быть: компания не находится в стадии прекращения юридического лица; не подавала заведомо ложные сведения и документы при обращении за предоставлением государственной поддержки; нет задолженности перед бюджетом, Пенсионным фондом Украины, фондами общеобязательного государственного социального страхования; не получала государственную помощь с нарушением условий ее предоставления или условий целевого использования бюджетных средств.

В Сенс Банке настаивают, что суммы кредитования должны зависеть от объемов деятельности компании и численности персонала, однако предпочтение следует отдавать производителям украинских товаров. В этом случае не важно, будут ли это инвестиционные кредиты или кредиты на пополнение оборотных средств. В обоих случаях это даст необходимый толчок для развития.

Приоритетная поддержка должна быть предоставлена компаниям, работающим на деоккупированных территориях, в прифронтовых областях или территориях, имеющих общие границы со страной-агрессором.

Разрушения в результате войны. Фото: google.com

"Считаем, что программа должна действовать до окончания войны и два-три года после войны. Это будет стимулировать развитие крупного бизнеса в Украине, что создаст положительный эффект в среднесрочной перспективе не только для экономики государства, но и будет способствовать возвращению украинцев из-за границы", – говорят в Сенс Банке.

По мнению исполняющего обязанности руководителя главного управления корпоративного бизнеса Правэкс Банка Андрея Стригина, продолжительность программы льготного кредитования будет зависеть от масштабов потерь.

"Я думаю, что она может продолжаться на период военного положения и 5-10 лет после его окончания", — прогнозирует банкир.

Условия получения кредитов должны зависеть от их целей. Для пополнения оборотного капитала сроки могут составлять до 3-х лет, а на инвестиционные цели — до 5 лет.

"При финансировании инвестиционных проектов важно иметь долгосрочную поддержку ликвидности. Было бы хорошо, если бы эта поддержка длилась до 7 лет. Это было бы очень полезно для финансирования крупных проектов, поскольку большинство из них имеет достаточно долгую окупаемость", — считает собеседник Новини.LIVE.

Относительно ставок — все зависит от учетной ставки НБУ. К примеру, сейчас ставки высоки, поэтому важна частичная компенсация процентных ставок по кредитам. Но после окончания полномасштабного вторжения ставки снизятся, и более важным для банков будет поддержка долгосрочной ликвидности в рамках программы восстановления Украины, считает Андрей Стригин.

Что об этом думает бизнес и кредиторы Украины

В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) на запрос Новини.LIVE отметили, что заинтересованность бизнеса в кредитовании достаточно высока. Однако доступ к кредитованию не легок.

Среди опрошенных ЕБА представителей крупного и среднего бизнеса только 3% пользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%", тогда как количество пользовавшихся ею опрошенных представителей МСБ значительно больше и достигает 28%.

В то же время, отмечают в Ассоциации, мнения бизнеса относительно "Доступных кредитов" разделились — из подававшихся на программу почти половина имели негативный опыт. В частности, предприниматели жаловались на трудности получения кредита, большие первые взносы, отказ в получении без объяснений и отсутствие покрытия для многих категорий бизнеса.

В Ассоциации отмечают, что прежде всего в улучшении нуждается коммуникация — часто предприниматели жалуются на отказ в получении кредитов без объяснений, что не дает возможности сделать "работу над ошибками". Во-вторых, стоило бы сделать программу более доступной и распространить ее на большее количество индустрий и КВЭДов.

В заключение стоит отметить, что МВФ и другие кредиторы Украины с осторожностью воспринимают идею введения очередной государственной программы льготного кредитования. МВФ беспокоится, что государство в конце концов может не справиться с набирающей все большие обороты программой "5-7-9". Согласно статистике Министерства экономики, в рамках программы "5-7-9" сейчас выдано 14 538 кредитов более чем на 51 млрд грн.

Оксана Шульга из Глобус Банка напоминает о дефиците финансирования программы со стороны государства. А с включением в программу крупных предприятий дефицит станет возрастать. Соответственно, накопление задолженности по компенсации процентов заемщикам грозит сделать программу неэффективной. И этого нельзя не учитывать.