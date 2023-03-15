Кабмін оновив програми 5-7-9 та лізингу — які кредити скасовують

Програму скоротили, щоб зменшити навантаження на держбюджет

Український уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

Оптимізація держвитрат

Як пояснили у Міністерстві фінансів, скорочення витрат дозволить надалі існувати відповідним кредитним програмам.

"Це дозволить оптимізувати витрати держбюджету на фінансування зазначених програм відповідно до викликів часу, направивши фінансування на більш актуальні напрями, забезпечити безперервне фінансування в умовах зростання ринкових процентних ставок за позиками та кредитним портфелем", — зазначили у відомстві.

Урядова постанова передбачає скасування:

можливості одержання ставок за кредитами та винагороди за лізинг на рівні 0%;

фінансування задля запобігання та подолання наслідків коронавірусної пандемії, зокрема рефінансування відповідних кредитів.

Яку фінансову підтримку продовжили

Зокрема, надалі діятиме фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які отримали кредити в рамках проведення посівної кампанії минулого року. А саме:

продовжили термін, упродовж якого матимуть змогу отримати фінпідтримку на посівну кампанію;

є можливість продовження виданих кредитів для посівних робіт у разі погашення великим та середнім агробізнесом до 25% кредиту;

надали часткові держгарантії щодо таких кредитів.

Також у програмі "Доступні кредити 5-7-9%":

встановили ставку 9% річних для середніх і великих підприємств за кредитами на інвестиційні цілі, а за умови появи нових робочих місць ставку зменшать до 7%;

встановили за кредитами на інвестцілі ставки у 7% для мікро- та малих підприємств із можливістю зменшення для інвесткредитів до 5%;

ввели ставку 9% для кредитів на поповнення обігових коштів для підприємств.

У програмі "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%":

встановили компенсаційну винагороду в розмірі 11% річних для середніх і великих підприємств із можливістю зменшення за умови появи нових робочих місць до 9%;

9% річних для мікро- та малих підприємств із можливістю у випадку створення нових робочих місць до 7%.

За даними уряду, лише за тиждень із 6 до 10 березня близько 500 підприємців отримали доступних кредитів на суму 1,9 млрд грн. З початку дії програми, лютого 2020 року, банки видали 57,9 тис. кредитів на 181,6 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні стартувала друга посівна за час повномасштабної війни з росією. Вже засіяли зерновими та зернобобовими культурами кілька тисяч гектарів.