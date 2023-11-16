Есть ли у Украины шансы получить деньги от замороженных активов России

Центральный банк России. Фото: росСМИ

В конце октября в Брюсселе лидеры стран Евросоюза одобрили план, предусматривающий направление прибыли, полученной от замороженных российских активов, на помощь Украине.

Ожидается, что Европейская комиссия сформирует конкретные правовые предложения по возможному механизму выплат ближе к началу декабря.

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О каких средствах идет речь

Общий объем суверенных активов Российской Федерации, в том числе активов Центробанка РФ, обездвиженных в Евросоюзе и странах Большой семерки, составляет ориентировочно 300 млрд долларов.

В то же время в рамках юрисдикции ЕС заблокировано 200 млрд евро российских суверенных активов, из которых в частных финансовых учреждениях (прежде всего в депозитарии Euroclear) хранится более 120 млрд евро.

В ЕС рассматривают возможность направления Украине чрезвычайных доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. Этот доход образуется от инвестирования средств, полученных в результате купонных платежей и погашений обездвиженных облигаций или других ценных бумаг, в рамках обычной деятельности депозитария Euroclear.

Задача максимум для Украины — это взыскание всех замороженных средств страны-агрессора. Этого требуют нормы международного права. Они обязывают государство, ответственное за международные противоправные деяния, возместить причиненный такими действиями ущерб в полном объеме.

Но даже этих средств будет недостаточно. Ведь, согласно оценкам Всемирного Банка, только за первый год полномасштабной войны (с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года) Украине был нанесен ущерб на 411 млрд долларов.

"Впрочем, когда европейские лидеры говорят о плане использования российских средств для Украины, имеется ввиду не полная конфискация указанных средств, а направление на помощь Украине только доходов от реинвестирования указанных средств", — объясняет глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор.

Замороженные активы российского центробанка, размещенные на счетах Euroclear, все время с начала войны продолжают приносить доходы. Так, если по итогам 2022 года Euroclear отчитался о 822 млн евро доходов от замороженных российских средств, то за три квартала 2023 года сумма таких доходов составила уже около 3 млрд евро.

Что (не)мешает передать деньги Украине

В настоящее время основным препятствием для взыскания средств в пользу Украины является вопрос суверенного иммунитета имущества страны-агрессора, отмечают в Национальном банке Украины. Соответственно, на разных платформах продолжаются политические и экспертные обсуждения потенциальных путей решения этого вопроса.

Все юридические аргументы против использования замороженных российских средств в пользу Украины строятся на доводе о том, что доходы от российских активов принадлежат владельцу этих активов, то есть России. Однако Euroclear, по всей видимости, считает иначе и признает за собой право на доходы от реинвестирования российских средств.

Аргументы в пользу того, что международное право не запрещает конфисковывать российские активы, в частности, приведены в двухсотстраничном Отчете, изданном в сентябре Инициативой Обновления Демократии (Renew Democracy Initiative).

"Эпиграфом к этому отчету могли бы служить слова бывшего министра финансов США Ларри Саммерза: "Тому, кто грабит банк, не стоит рассчитывать, что банк будет охранять его депозитную ячейку", — говорит Татьяна Хутор.

Она уверяет, что передача замороженных российских активов (и тем более — одних лишь доходов от них) Украине допустима в соответствии с доктриной "контрмер третьей стороны", то есть действий с целью побуждения другого государства соблюдать международное право, даже если они сами по себе нарушали бы международное право.

Передача суверенных активов России должна считаться допустимой контрмерой по нескольким причинам. Во-первых, Россия грубо и дерзко нарушает международное право, что не вызывает ни у кого никаких сомнений. Во-вторых, такая мера пропорциональна, не безосновательна и даже гораздо более "целенаправленна" по сравнению с санкциями, которые вводились до сих пор. И, в-третьих, она удовлетворяет требованию возвратности: передача средств действует как временная и ограниченная приостановка нормальных правовых отношений между Россией и другими странами.

Что касается доктрины суверенного иммунитета (также часто приводимого как преграда конфискации российских активов), то следует заметить, что суверенный иммунитет призван защитить государство от привлечения к ответственности в рамках судебных производств в национальных судах другого государства. И именно поэтому эта доктрина не может использоваться как средство ограничения внешней политики, реализуемой не судебной, а законодательной и исполнительной ветвями власти, объясняет Татьяна Хутор.

Есть ли у Украины шансы получить деньги

В Национальном банке Украины оценивают вероятность направления Украине упомянутых чрезвычайных доходов от реинвестирования активов, заблокированных в Euroclear, как высокую.

Глава аналитического центра "Институт законодательных идей" констатирует, что идея использования российских средств в пользу Украины постепенно получает широкую поддержку среди мировых лидеров.

"Так, от ЕС ожидаем конкретный план использования доходов от российских средств уже в декабре. Министр финансов США Жанет Еллен и министр финансов Великобритании Джереми Хант заявили о поддержке плана Европейского Союза по введению налога на прибыль, полученную от замороженных российских суверенных активов, чтобы помочь финансировать восстановление Украины", — говорит собеседница Новини.LIVE.

В Институте законодательных идей высоко оценивают вероятность получения Украиной финансовых поступлений от российских активов. Вопрос лишь в том, как быстро это может произойти и какими будут суммы этих поступлений.

"Мы убеждены, что согласно нормам международного права Украина имеет полное право на все замороженные в мире суверенные российские активы. Однако в настоящее время мировое сообщество проявляет готовность только к промежуточному мероприятию — направлению в пользу Украины только доходов от российских активов", — резюмирует аналитик.

Страна-агрессор должна заплатить за все. Фото: росСМИ

В Национальном банке Украины подтверждают: пока что Украина может рассчитывать именно на чрезвычайные доходы, полученные европейскими финансовыми учреждениями от реинвестирования арестованных российских активов.

Механизм взыскания российских активов будет зависеть от особенностей государственного устройства конкретной страны (к примеру, это президентская либо парламентская республика), в которой размещены эти активы. Впрочем, в любом случае это должно происходить не в судебном порядке, поскольку в таком случае возможна ссылка России на юрисдикционный иммунитет, отмечает Татьяна Хутор.

Поэтому решение о конфискации должен принять президент, правительство или парламент соответствующей страны — акты этих органов не могут быть ограничены иммунитетом иностранного государства.

Вместе с тем, отмечает партнер Arzinger Екатерина Гупало, следует помнить, что в настоящее время не разработан юридически безупречный механизм передачи арестованных российских активов Украине. Такая передача средств сама по себе противоречит принципу верховенства права, а также одному из основных прав человека — праву на частную собственность. Это может в дальнейшем служить основанием для подсанкционных лиц обратиться в суд по поводу неправомерного, по их мнению, лишения их собственности.

Наряду с юридическими аргументами "против" существуют также финансовые и экономические факторы. Все это требует дальнейшей проработки. Сейчас, несмотря на политические заявления, возможность передачи арестованных российских активов Украине многими оценивается со сдержанным оптимизмом.