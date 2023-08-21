Як падіння рубля вплине на здатність Росії фінансувати війну проти України

Падіння рубля — результат антиросійських санкцій. Фото: google.com

Наслідком широких антиросійських санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну, стало, зокрема, повільне, але стале ослаблення рубля. Як результат, рубль увійшов до трійки найслабших валют світу та наразі лідирує за волатильністю.

12 серпня курс рубля обвалився до сотні за долар. Більш значне падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, невдовзі після початку російської агресії проти України.

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А вже 15 серпня задля стримання подальшого падіння рубля російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку — з 8,5% до 12% річних.

Про що свідчить падіння російського рубля? Яка його подальша доля? Що буде з економікою Росії та матеріальним добробутом її громадян? І, нарешті, чи діють міжнародні санкції на здатність країни-агресора фінансувати подальшу війну?

Новини.LIVE шукали відповіді на ці питання.

Про причини ослаблення російського рубля

Перш за все, акцентує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, варто розуміти, що саме зараз нічого особливого з російським рублем не відбувається. Рубль девальвує протягом останніх дев’яти місяців. Курс рубля поступово, але впевнено знижується. Інколи це зниження прискорюється. Зокрема, таке прискорення відмічалось після так званого маршу Пригожина.

Сергій Фурса

"Просто зараз курс рубля стосовно долара США опустився до психологічно чутливої позначки у 100 рублів за долар. Це єдине, що зараз трапилось. І це викликало бурхливу політичну реакцію російського керівництва", — пояснює ажіотаж навколо курса рубля співрозмовник Новини.LIVE.

Саме згадана реакція вищого політичного керівництва російської держави призвела до втручання у ситуацію центрального банку та міністерства фінансів Російської Федерації.

Швидше за все, вважає експерт, основним фактором девальваційного тиску на курс рубля виступає відток капіталу з Росії за кордон. Цей відток, зокрема, посилився після бунту Пригожина.

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Наступний фактор ослаблення рубля — великі військові витрати, які фінансуються за рахунок "друкарського верстата".

Ну і, звичайно, не варто сумніватися, що міжнародні санкції все ж таки працюють — нафтогазові доходи Росії скорочуються.

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій нагадує, що починаючи з третього кварталу 2022 року, у тому числі через санкції проти енергоносіїв, російський експорт падає. В той же час імпорт поступово зростає, зокрема через подорожчання ланцюжків постачання, що відбувається також через санкції.

Олександр Паращій

При цьому продовжується активний вивід капіталу з Росії, який збільшує попит на валюту. А притік твердої валюти суттєво зменшився ще й через частковий перехід росіян на розрахунки в неконвертованих валютах.

Нічого дивного в тому, що рубль ослаблюється до долара, немає. Досягнення позначки 100 рублів за долар було лише питанням часу

За словами аналітикині Київської школи економіки Юлії Павицької, основна причина ослаблення рубля — саме згадані накопичені проблеми з платіжним балансом.

"Профіцит поточного рахунку скоротився на 85% у річному вимірі. Торговельний баланс — на 68%. Основним драйвером такої динаміки є значне просідання експортних надходжень на фоні зростаючого імпорту", — наводить цифри експертка.

Юлія Павицька

Іншими словами, співвідношення між надходженням іноземної валюти в країну та відтоком валюти, яке традиційно в Росії було позитивним (бо Росія експортувала більше, ніж імпортувала), стало погіршуватись. Як вже зазначалось вище, через санкції Росія стала менше експортувати своїх товарів на тлі збільшення об’ємів імпорту та відтоку капіталу. Це, природнім чином, призводить до зменшення об’ємів валюти в країні і, як наслідок, знецінення рубля.

Ситуацію для рубля погіршує переорієнтація частини експортних контрактів Росії на "дружні ринки" з розрахунками не в іноземній валюті, а в рублях. За даними центробанку РФ, частка таких контрактів наразі сягає 40%. В результаті, Росія отримує менше доларів та євро, що грає не на користь стійкості рубля.

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Юлія Павицька акцентує, що ослаблення рубля є одним з наслідків саме міжнародних санкцій, які таки діють. Через санкції Росія продовжує втрачати експортні надходження, зокрема від енергетичних ресурсів, від яких вона критично залежна. З іншого боку, імпорт стає для Росії дорожчим, адже через санкційні обмеження росіянам постійно доводиться вигадувати нові схеми та маршрути, які логістично є дорожчими.

Що буде далі з російським рублем

Експерти сходяться на думці, що ослаблення рубля триватиме й далі.

Після зчинення політичного гвалту через досягнення рублем позначки в сотню за долар та підняття центральним банком базової ставки до 12% рубль трохи укріпився. А проте, зазначає Сергій Фурса, причиною курсового відкату стало не підняття базової для економіки ставки, а, швидше за все, непублічні дії російської влади. Просто-напросто влада примусила експортерів продати державі (не)трохи більше експортної виручки, ніж зазвичай. В результаті рубль укріпився майже на 10%. Наразі незначний тренд на укріплення курсу рубля зберігається.

Директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина зазначає, що центральний банк, міністерство фінансів, національний фонд добробуту та інші державні структури, які визначають валютну, фіскальну та бюджетну політику в Росії, мають адміністративний вплив на будь-які ринкові відносини в економіці. А тому курс рубля — це контрольований державою неринковий індекс починаючи від лютого 2022 року. І хоча причини девальвації мають фундаментальний характер, спрогнозувати її темпи важко через державне ціноутворення на валютному ринку.

Артем Щербина

"Але фактори, які призводять до девальвації рубля, нікуди не подінуться. Такі заходи як продаж валютної виручки експортерами можуть тимчасово пригальмувати обезцінення російської грошової одиниці. Але довгостроково рубль приречений на девальвацію", — прогнозує Сергій Фурса.

Можна, звичайно, пробувати знайти інші інструменти впливу на валютний ринок. Але оскільки ослаблення російської валюти має причини фундаментального характеру, то такими інструментами можна лише затримати девальвацію, але не відмінити її довгостроково.

Важливо пам’ятати, що тенденція девальвації рубля є сталою. І почалася вона не минулого тижня, а ще у жовтні 2022 року, нагадує Юлія Павицька. Загалом з початку поточного року рубль втратив близько 30% своєї вартості. Але прогнозувати курс валюти, тим паче рубля, є невдячною справою.

Поки виглядає так, що у Росії ще є можливості утримувати курс в діапазоні 90-95 рублів за долар. Але наскільки довго вони зможуть це робити — під питанням

До слова, ті ж таки валютні інтервенції для згладжування курсу рубля центральний банк Росії робити активно не може через те, що найліквідніша частина резервів заморожена внаслідок санкцій. А постійне підняття облікової чинитиме тиск на економіку.

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Тому, вважає Юлія Павицька, зараз слушний час посилювати санкційний тиск на Росію — як новими обмеженнями, так і закриттям лазівок, завдяки яким країні-агресорці вдається обходити санкції. Це призведе до поглиблення накопичених проблем та посилить неконтрольованість системи.

На думку Олександра Паращія, очевидно, що 100 рублів за долар — дуже не бажана для російської влади психологічна позначка. Недарма саме зараз усі органи влади так активізувалися. Але це вже вдруге, коли долар переходить позначку у 100 рублів за останні два роки. Тож росіяни поступово звикають до нової реальності. Імовірно, втретє долар таки закріпиться вище 100 рублів, і це може статися вже до кінця цього року.

Як слабкий рубль вплине на економіку РФ і рівень життя росіян

Неконтрольоване падіння рубля тягне за собою розкручування споживчої інфляції, яка останніми місяцями почала пришвидшуватись. Внаслідок підвищення цін населення РФ з кожним місяцем стає біднішим, а базовий набір товарів та послуг, які вони можуть собі дозволити, стає все скупішим. Але, зазначають експерти, російський народ звик терпіти. Тому, певно, сподіватися на голодні бунти в Росії — зарано.

Однак, падаючий рубль є тригером, особливо коли він перетинає певні психологічні відмітки (як цього разу, коли рубль впав нижче 100 за долар). Це викликає невдоволення та панічні настрої серед населення. Адже іншими економічними індикаторами ще можна маніпулювати, або ж населення просто не розуміє, як той чи інший індикатор стосується їхнього реального доходу. А от падаючий рубль є таким собі "лакмусовим папірцем", який явно показує, що ти став біднішим.

"Саме тому ми й спостерігали такий поспіх у прийнятті рішень путінськими посіпаками. Адже невдоволення населення виливається у падінні намальованих рейтингів", — пояснює Юлія Павицька.

Рівень життя росіян знижується. Фото: росЗМІ

Основний негативний вплив слабкого рубля виявляється в подорожчанні імпортних товарів. Якщо надходження іноземної валюти в Росію буде й надалі зменшуватися (а це відбувається через зниження об’ємів експорту на тлі збільшення імпортних закупок), то з часом оплачувати імпорт за рахунок нафтових доходів буде дедалі складніше. Це, своєю чергою, посилюватиме девальваційний тиск на курс рубля, прогнозує Артем Щербина.

Намагаючись утримати рубль від обезцінення центробанк Росії піднімає ставки, що сповільнює і без того нестабільну економіку. Але тут важливо розуміти, що потенційну загрозу для економіки становить не саме по собі падіння курсу рубля, а намагання влади зупинити це падіння, зокрема через підвищення базової ставки центробанку. Саме ж падіння рубля є опосередкованим результатом міжнародних санкцій, стверджує Сергій Фурса.

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Все вище зазначене, по ідеї, мало би засмучувати російське населення і зменшувати довіру до влади. А проте, сходяться на думці експерти, чекати від російських громадян паніки чи будь-якого спротиву не варто.

Звісно, це все зменшує довіру до влади. Але навряд чи це буде критично для самої влади, зазначає Олександр Паращій.

До слова, девальвація рубля матиме певний позитивний вплив на державні фінанси Росії, зокрема внаслідок збільшення доходів бюджетів різного рівня

Щоб дестабілізувати громадські настрої в Росії через обезцінення рубля, потрібно, щоб рубль просів до долара щонайменше до позначки 140-160, упевнений головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Куринной.

Чи діють санкції, та що далі

Що далі, то сильніше внутрішні дисбаланси в економіці Росії посилюватимуться. Це продовжуватиметься доти, доки ситуація не перетвориться на неконтрольовану, а путінський режим не постане перед вибором, до прикладу: зберегти критичні соціальні виплати або ж надалі фінансувати військові видатки.

Але щоб це сталося — у найближчій чи середньостроковій перспективі критично важливо посилити санкційний тиск та виконання вже запроваджених обмежень що країни-агресорки, особливо енергетичних, вважає Юлія Павицька з Київської школи економіки.

Антиросійські санкції таки діють на економіку агресора. Фото: google.com

Наразі ж по всьому цивілізованому світові набирає обертів процес блокування російських рахунків. Європа і Америка поступово досягають згоди, що компенсувати видатки на українських переселенців, втрати національних економік та міжнародну допомогу Україні мають самі росіяни.

"Тож ми на шляху створення офіційного механізму репарацій на користь України та компенсацій на користь західних партнерів. Далі хотілося б побачити певні кроки з боку Китая. Але на поточний момент це малоймовірно", — зазначає Артем Щербина.

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Якщо говорити про довгострокову перспективу, то міжнародні санкції ведуть до стагнації, деградації та примітивізації економіки країни-агресора. Адже попри всі заяви росіян про нібито успішну локалізацію виробництва, очевидною є критична залежність економіки РФ від західних високих технологій.

Разом з тим, попереджає Сергій Фурса, процес деградації російської економіки не буде швидким. Країна-агресор має суттєвий економічний запас міцності. Тому українцям сподіватись на диво не варто.

