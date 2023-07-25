Как повлияет остановка зерновой сделки на мировую экономику

Перевалка зерна в порту. Фото: google.com

Больше всего от прекращения Черноморской зерновой инициативы пострадает экономика Украины. Именно Украины, а не стран-импортеров украинской агропродукции или мировая экономика в целом. А за Россию и говорить нечего — чем хуже Украине, тем лучше стране-агрессору. Почему так?

Потому что в мире велика конкуренция аграрных производителей, одним из лидеров среди которых является Россия. Именно РФ является производителем №1 по выращиванию пшеницы. А лидер по выращиванию кукурузы, например, — Бразилия. И в последние годы производство агропродукции в странах-конкурентах Украины растет. Так что если не будет поставлять продукцию Украина, это сделают другие. Это факт, который следует принять и пытаться с этим работать. Но сейчас не об этом.

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По утверждению директора по научной работе, руководителя Центра экономических исследований Института экономических исследований и политических консультаций Вероники Мовчан, ситуация, сложившаяся вокруг Черноморской зерновой инициативы, была ожидаемой. И мир успел подготовиться к этому.

Для стран-импортеров украинской агропродукции остановка "зернового соглашения" не станет экономической катастрофой

Максимум, что может произойти, это наслоение проблем с украинским экспортом на какие-то природные катаклизмы, часто оказывающие определяющее влияние на урожаи в регионе Латинской Америки, куда, в частности, экспортируется продукция из Украины.

Напомним, украинская аграрная продукция экспортируется преимущественно в страны Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

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Однако, утверждает аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, в этом году в регионе Латинской Америки с погодой и урожаями все хорошо — наступает природный феномен Эль-Ниньо, снижающий климатические риски и традиционно положительно влияющий на урожаи. В результате, как правило, снижаются цены на продовольствие. Поэтому пока существенных рисков для продовольственной безопасности этого региона не предвидится.

В настоящее время на мировых биржах цены на продовольствие падают, снизившись почти до доковидных уровней

Вместе с тем, отмечает собеседник Новини.LIVE, после остановки Черноморской зерновой инициативы можно ожидать рост цен на продовольствие для стран-импортеров украинской агропродукции. В основном, пострадают бедные страны в регионе субсахарской и северной Африки, в частности Египет. Ситуация в Египте, в частности, усугубляется тем, что в стране сейчас много суданских беженцев в результате войны в Судане, и этих беженцев нужно кормить.

Из-за остановки экспорта украинского зерна могут значительно удорожать как продукты питания, так и непродовольственные товары в странах региона. В результате повышаются риски политической нестабильности, войн и спровоцированной ими миграции. Но это не произойдет в обозримом будущем, уверен Павел Мартышев.

Из-за остановки зернового коридора подорожают продукты питания. Фото: stock.adobe.com

Однако, предостерегает замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, на этой почве Россия может активизировать свои пропагандистские и политические влияния, пытаясь приобрести "союзников" в результате фактического шантажа голодом, в котором будут обвинять Украину, Запад и т.д.

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Потери мировой экономики

В мировом масштабе остановка Черноморской зерновой инициативы может спровоцировать рост инфляции за счет повышения цен на продовольствие. Поэтому, говорит Павел Мартышев, мировые центробанки будут поднимать базовые ставки, что сделает дороже коммерческие кредиты и может спровоцировать банкротства ряда компаний.

Соглашается с мнением коллеги и Ярослав Жалило. По его словам, Украина — важный участник мирового продовольственного рынка.

Проблемы с поставками украинского зерна будут означать рост цен на мировых рынках

Поскольку речь идет в значительной степени и о фуражном зерне, то вероятна цепная реакция роста затрат по цепочкам животноводческой продукции.

Побочным эффектом может быть рост нагрузки на транспортную инфраструктуру сухопутных поставок украинского зерна в порты Балтики, что может привести к замедлению поставок грузов в рамках ЕС. Однако, отмечает ученый, уже сейчас эта нагрузка близка к максимальной. Поэтому такие последствия вряд ли будут ощутимы.

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Напомним, 17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию морским путем.

Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда ее условий: подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

По прогнозу Национального банка Украины, больше всего из-за прекращения работы "зернового коридора" пострадают беднейшие страны. Прежде всего, речь идет об отдельных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые в значительной степени рассчитывают на зерно из Украины.

На протяжении 2017-2021 годов доля украинской пшеницы в общем импорте Туниса, Ливии, Ливана, Таиланда, Бангладеш и таких крупных импортеров как Египет и Индонезия составила более 20%. Кроме того, Израиль, Тунис и Ливия импортировали из Украины более 50% всей кукурузы.

Больше всего из-за остановки зернового коридора пострадают беднейшие страны. Фото: rbc.ua

После стремительного роста цен в результате полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года ситуацию с поставками в эти страны удалось несколько улучшить благодаря работе "зернового соглашения" и дополнительным средствам в рамках помощи ООН.

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В то же время, отмечают в НБУ, упомянутые страны уязвимы к прекращению поставок украинского зерна, а также к росту (даже незначительному) стоимости зерновых на мировом рынке, учитывая более низкую покупательную способность населения большинства этих стран.

Нехватка импорта будет давить на цены продовольствия внутри этих стран и побуждать правительства прибегать к продаже зерна из относительно небольших резервов или субсидированию импорта, расширяя фискальный дефицит и тем самым уменьшая финансовую устойчивость.

Даже если они смогут частично компенсировать эти потери импортом из России, чего страна-агрессор и добивается, то этих объемов будет мало для обеспечения продовольствием этих регионов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина входит в число ведущих мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн.