Как продление запрета на украинский агроэкспорт в ЕС повлияет на экономику Украины

Перспективы украинского агроэкспорта остаются под вопросом. Фото: google.com

15 сентября Европейская Комиссия определится с дальнейшей судьбой моратория на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

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6 сентября на встрече с Европейской Комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

Но уже 12 сентября Совет министров Польши призвал Еврокомиссию продлить после 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех видов сельскохозяйственной продукции. В случае если Брюссель не примет соответствующего решения, Варшава в одностороннем порядке продлит эмбарго на украинское зерно.

А 14 сентября Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

Официальная позиция Украины

Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

"Такой шаг позволит прекратить нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципов и норм Единого рынка ЕС", — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

В МИДе отмечают, что экспорт украинских зерновых не является причиной дестабилизации внутреннего рынка ЕС. За время запрета Еврокомиссии и длительного отсутствия украинской аграрной продукции проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы на уровне их правительств. Это указывает на наличие совсем других факторов рыночного давления, в частности, глобальной корректировки цен.

Министерство иностранных дел Украины. Фото: google.com

"Для устранения ранее заявленных предостережений со стороны некоторых европейских стран Украина и Еврокомиссия провели системную работу в рамках Совместной координационной платформы. В частности, стороны достигли договоренностей об увеличении мощностей Дунайского коридора, переносе санитарного и фитосанитарного контроля с границы в страны назначения украинской продукции, мониторинге урожая, объемов хранения зерновых и торговых потоков на границе", — сообщили в украинском МИДе.

Стороны также определили шаги по строительству новых зернохранилищ на территории ЕС, сформировали альтернативные транспортные коридоры к Балтийскому, Адриатическому и Эгейскому морю, начали работу с целью внедрения совместного таможенного контроля между Украиной и государствами-членами ЕС.

Украинское дипломатическое ведомство подчеркивает, что конкурентом Украины на мировых рынках зерна является Российская Федерация, в отношении которой не применяются ограничения зернового экспорта в ЕС. Искусственно сдерживая экспорт украинской продукции РФ получает дополнительные условия для международной экспансии и ресурсы для продолжения войны против Украины.

В МИД Украины убеждены, что любое решение, общеевропейское или национальное, которое и дальше будет ограничивать украинский аграрный экспорт, будет не только безосновательным и противоправным, но и будет вредить общим экономическим интересам Украины, государств-членов ЕС, Европейского Союза в целом, а также будет иметь дестабилизирующий характер на мировом рынке продовольствия.

Оценки НБУ

Согласно июльской оценке Национального банка Украины, продление торговых ограничений отдельными европейскими странами после 15 сентября повлечет потери для украинского экспорта на уровне около 600 млн долларов во II полугодии этого года. В целом, эта оценка остается актуальной.

Национальный банк Украины. Фото: google.com

С одной стороны, украинским экспортерам удалось полностью компенсировать потери от текущих ограничений (которые в прогнозе НБУ оценивались на уровне 100 млн долларов), увеличив транзит в другие страны за счет улучшения логистики. Здесь снова срабатывает адаптивность украинского бизнеса. Активное развитие альтернативных путей, текущая способность которых уже превышает ожидания, будет продолжаться. Это позволит уменьшить потери от возможного продления продовольственного эмбарго.

В то же время следует учитывать дополнительные риски, связанные с обстрелами Россией портовой и аграрной инфраструктуры. В случае сокращения возможности дунайских портов в результате этих террористических актов потери от продовольственного эмбарго соседними странами увеличатся.

Также Национальный банк пересмотрел оценку нового урожая в сторону увеличения. И при прочих равных условиях при больших урожаях экспортеры могли бы рассчитывать на повышение валютной выручки. Соответственно если ограничения будут сохранены, это будет сужать возможности для вывоза всей продукции.



Новый официальный прогноз Национального банка, который ожидается в октябре, будет включать оценку влияния указанных факторов.

Аргументы экспертов

Директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан напоминает, что сейчас действует запрет на агроэкспорт из Украины в пять из 27 стран ЕС, а именно в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

Вероника Мовчан. Фото: facebook.com/veronika.movchan.1

В остальные страны ЕС экспорт происходит без количественных ограничений. Более того, еще летом ЕС продлил действие дополнительных автономных преференций, что означает отмену тарифных квот. Это особенно важно для экспорта пшеницы. Формально для кукурузы существует тарифная квота, которую сейчас временно отменили. Но поскольку ввозная пошлина на кукурузу в ЕС нулевая, влияние этой тарифной квоты несущественно.

Эксперт отмечает, что до 2022 года страны, в которых сейчас действует запрет, не были целевыми рынками для украинского зерна или рапса. Резкое изменение логистики сделало эти рынки привлекательными, поскольку они предусматривают самые низкие транспортные расходы на перевозку наземными путями.

В то же время спрос на украинское зерно вне этих рынков остается высоким. А, значит, есть потенциальная возможность экспорта, что может в значительной степени компенсировать влияние запрета как в 2023, так и в 2024 году.

Однако есть несколько факторов, существенно влияющих на этот вывод. Первое — это бесперебойность транзита, то есть отсутствие запретов типа тех, которые были применены Польшей в апреле. Второе — это физическая возможность вывезти товары на рынки, где есть спрос и нет запретов, то есть достаточная пропускная мощность наземных маршрутов экспорта. Третье — это уровень дополнительных транспортных расходов, который будет определять привлекательность более отдаленных рынков для украинских производителей, потому что транспортные расходы фактически вычитаются из прибыли.

"Лучшей была бы, конечно, ситуация, если бы возобновились морские перевозки из Одессы и были лучше защищены Дунайские порты. Потому что перевозка морем снижает давление на соседние страны и удешевляет экспорт. Но насколько реалистична эта перспектива — вопрос к военным экспертам, а не к экономистам", — констатирует Вероника Мовчан.

На сегодняшний день мы имеем недостаточную пропускную способность наземных маршрутов, продолжение бомбардировок портов и высокие транспортные расходы. В этих условиях продление запрета означает значительные потери для украинских аграриев, потому что ближайшие рынки остаются закрытыми.

"Вопрос запрета украинского агроэкспорта — это уже вопрос не экономической, а политической целесообразности. Поэтому я ожидаю, что ограничения сохранятся, вероятно, на уровне решений отдельных стран-членов. Хотя, если я права, это будет очень плохое решение, потому что создает угрозы для функционирования общего рынка ЕС", — приходит к выводу собеседница Новини.LIVE.

Замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило отмечает, что речь идет о запрете украинского агроимпорта не в ЕС в целом, а о запрете импорта в ряд стран Центрально-Восточной Европы, причем в одностороннем порядке. В то же время, центральные институты ЕС пытаются призвать их к общеевропейскому порядку.

Ярослав Жалило. Фото: УНИАН

Скорее всего, считает эксперт, в этом сезоне ограничения сохранятся. Между тем, по данным аграриев, урожай этого года, наперекор прогнозам, оказался весьма неплохим. Следовательно, вопрос сбыта возникнет остро, ведь элеваторы еще не освобождены от прошлогоднего урожая.

Следствием потери возможности экспорта станет падение цен на внутреннем рынке и финансовые потери фермеров. В то же время в выигрыше окажутся животноводы из-за удешевления кормовой базы. Вероятно, ситуация будет стимулировать развитие внутренней переработки зерна, прежде всего на фураж.

Смягчить проблему может восстановление коммерческого судоходства по коридорам, которые сейчас тестируют первые суда, а также интенсификация использования портов Дунайского кластера. Оба варианта нуждаются в военных решениях по защите от российских атак. Однако, учитывая глобальную экономическую важность вопроса, можно предположить, что Украина получит приоритетную международную поддержку в этой защите.

Отмена ограничений для украинского импорта должна обсуждаться в системе шагов по вступлению в ЕС и рассматриваться в пакете восстановления/развития портового хозяйства и существенного увеличения доли переработки зерна на территории Украины с последующим снабжением как украинских потребителей, так и третьих (неевропейских) стран.

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE) Игорь Поддубный отмечает, что продолжение запрета на украинский агроэкспорт усугубит проблемы и потери наших аграриев, которые они испытывают с начала большой войны.

Игорь Поддубный. Фото: пресс-служба KSE

По подсчетам KSE, только физические разрушения в сельском хозяйстве достигают почти $9 млрд. А косвенные финансовые потери — это еще около $40 млрд. Продолжается уничтожение сельскохозяйственной техники, зернохранилищ, урожаев, заблокирована морская логистика, обеспечивавшая до вторжения 85-95% аграрного экспорта.

"К сожалению, наши соседи и одни из ближайших партнеров продолжают подвергаться влиянию популистических идей, которые вредят не только нашим аграриям, но и их собственной экономике", — констатирует эксперт.

По его прогнозу, поскольку в прошлом году экспорт аграрной продукции обеспечил около 15% ВВП Украины, следует ожидать по меньшей мере некоторого снижения экономического роста в IV квартале этого года.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, около 20% экспорта зерновых наземным путем — по железной дороге и грузовиками — в страны ЕС шли именно в государства, запретившие импорт украинского зерна. В 2023 году железной дорогой и грузовиками обеспечивается около четверти аграрного экспорта.

"Поэтому нельзя сказать, что эти страны играли колоссальное значение для нас в общей доле экспорта. Но все же придется и дальше ограничиваться меньшим кругом потенциальных покупателей, снижать цены, тратить больше на логистику", — констатирует Игорь Поддубный.

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук напоминает, что украинские сельскохозяйственные товаропроизводители уже более полутора лет получают нерыночные цены за свою продукцию. Те же польские производители продают свою продукцию по рыночным ценам. К примеру, зерно в Польше стоит около 250 долларов за тонну, тогда как в Украине — менее 150 долларов. А на фоне запрета импорта украинской агропродукции поляки получили значительные компенсации от Европейской Комиссии, выиграв таким образом фактически дважды.

Денис Марчук. Фото: facebook.com/marchuk.denys

"Цены на агропродукцию снизились по всему миру. Это мировая тенденция. А не потому, что Украина экспортировала в Европу свою продукцию. Весной 2022 года поляки продавали зерно едва ли не по 400 долларов за тонну из-за того, что в Украине война. Вероятно, они и дальше рассчитывали зарабатывать сверхприбыли. Но мировые цены снизились, независимо от украинского экспорта в Европу", — объясняет эксперт.

По данным Национального банка, из-за моратория на украинский агроэкспорт в пять стран Евросоюза Украина ежемесячно недополучает около 170 млн евро валютных поступлений

Вместе с тем большое количество европейских предприятий перерабатывающей отрасли также теряют из-за запрета на украинское зерно. Поэтому они заинтересованы в сотрудничестве с Украиной. Профильные ассоциации переработчиков выступают категорически против анонсированных односторонних запретительных действий стран.

"С апреля 2023 года и по сей день мы не увидели конкретных цифр обоснования возможных экономических потерь их товаропроизводителей. Украинские сельхозпроизводители становятся фактически заложниками внутрипольских политических лозунгов", — утверждает собеседник Новини.LIVE.

По его мнению, для Украины очень важно будет оставаться в переговорном процессе. Он должен основываться на нескольких важных вещах.

Во-первых, ни в коем случае не должен прекращаться транзит. Для этого следует как минимум прекратить проверки соблюдения фитосанитарных условий на польских границах. Такие проверки должны производиться в конечных точках реализации продукции. Потому что этими проверками поляки тормозят движение агропродукции по автомобильным путям.

Во-вторых, нужно иметь возможность расширять свою логистику на портовую инфраструктуру большей части Европы, в частности, Балтику и Адриатику. С Украиной готовы работать Литва, Латвия, Хорватия, Италия, Германия, Нидерланды. Власти должны найти возможности частичной компенсации затрат перевозчикам.

В-третьих, власти ЕС могли бы реализовывать политику интервенций, выделяя средства на обязательную закупку определенного объема украинской агропродукции. Эта продукция не вывозилась бы из Украины, оставаясь на элеваторах в Украине. Таким образом, украинские товаропроизводители получат средства для проведения своей хозяйственной деятельности, а рынок ЕС при этом не будет перенасыщен украинским зерном.

Глава комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко напоминает, что сейчас идет уборка урожая, поэтому до конца года спрос в странах ЕС на украинскую агропродукцию будет невысоким. Вырасти спрос может уже в начале 2024 года.

Александра Авраменко. Фото: пресс-служба УКАБ

"По окончании уборки урожая страны ЕС определят баланс и потребности в закупке агропродукции. Поэтому трудно сказать, что могут потерять украинские агроэкспортеры, потому что европейские сельхозпереработчики все равно сначала будут закупать продукцию собственных агропроизводителей", — поясняет собеседница Новини.LIVE, добавляя, что до 2022 года украинская агропродукция в страны ЕС экспортировалась только при возникновении потребности в таких поставках.

Важность сухопутных европейских направлений экспорта для Украины повысилась после остановки зернового соглашения о морском агроэкспорте.

"Пока любой экспорт для малых, средних и частично крупных украинских агропредприятий — критически важен для выживания. 2024 год будет решающим. Украинский агробизнес работает в убыток второй год подряд. Вопрос в том, как долго он еще выдержит", — прогнозирует эксперт.

Вместе с тем, украинское зерно все равно нужно Европе. Некоторые страны южной Европы нуждаются в дополнительных закупках агропродукции — Италия, Испания, Португалия, частично Франция. Внутреннего производства в ЕС недостаточно, учитывая потребности переработчиков агропродукции и животноводов.

Кроме того, импорт в ЕС украинской агропродукции является сдерживающим ценовым фактором. Ценой же продления запрета на украинский агроэкспорт может быть нарастание агроинфляции в ЕС. Это возможно уже с 2024 года.

"Пока происходит падение мировых цен на зерновые, агроинфляция не набирает обороты. Но как только в ЕС начнет не хватать внутреннего зерна, нужно будет его где-то закупать. Самый дешевый для Европы вариант — импортировать из Украины", — говорит Александра Авраменко.

По ее словам, если каким-то образом хотя бы частично удастся восстановить морской путь экспорта украинской агропродукции, то ценовое давление на рынке упадет, на украинском рынке в частности. Соответственно, наличие дальнейшего запрета на экспорт отпадет само собой. А его продолжение будет вызывать все больше вопросов.

По мнению президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, от продления моратория на украинский агроэкспорт значительно потеряет и Европейский Союз.

Леонид Козаченко. Фото: facebook.com/leonidkozachenko

"У них есть дефицит продукции. И им все равно нужно импортировать продукцию. Это будет провоцировать рост цен на импорт. Хотя, безусловно, ЕС потеряет меньше, чем Украина", — говорит собеседник Новини.LIVE.

По его словам, после блокирования Черноморского зернового коридора цены на продовольствие уже выросли. За последние два месяца цены на агропродукцию на мировом рынке поднялись на 16,5%.

Эксперт напоминает, что Украина ежегодно экспортировала морским зерновым коридором до 7 млн тонн зерновых, тогда как 1,5 млн тонн, экспортируемых сухопутными путями, определяющего значения для нас не имели.

Сейчас же Украине не так страшно потерять европейский сухопутный экспортный коридор, как важно восстановить именно морской коридор.