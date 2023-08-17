Почему важно вернуть декларирование доходов чиновников во время войны

Коррупция. Фото: google.com

Уже к середине сентября в Украине должно быть возобновлено электронное декларирование доходов должностных лиц, прямо не вовлеченных в мобилизацию и военные действия. Таково одно из требований Международного валютного фонда в рамках стартовавшей в марте четырехлетней кредитной программы расширенного финансирования на $15,6 млрд.

Кроме того, должна быть восстановлена функция Национального агентства по предотвращению коррупции по проверке и верификации деклараций.

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Со слов главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии известно, в частности, что планируются поправки, которые обяжут военных из территориальных центров комплектования декларировать свои активы не дожидаясь окончания войны. Обсуждается также возможность введения нормы о необходимости декларирования места нахождения членов семьи должностных лиц за границей.

Новини.LIVE обратились к юристам за комментариями относительно того, насколько своевременно возобновление декларирования доходов чиновниками во время войны и что это даст Украине.

Стоит ли возвращать декларирование доходов

По словам советницы юридической компании Sayenko Kharenko Златы Симоненко, электронное декларирование является эффективным инструментом мониторинга образа жизни государственных чиновников, их финансового состояния и активов в любое время. Во время войны чиновники также покупают, продают, приобретают активы, получают доходы. А потому декларирование следует возвращать.

"Электронное декларирование является одним из механизмов проверки прозрачности деятельности чиновников. Это не является абсолютным процессом борьбы с коррупцией. Это лишь одна из составляющих этого процесса. Однако она дает основания для анализа добропорядочности госслужащих", — аргументирует юрист.

В то же время, предупреждает она, иногда электронное декларирование может использоваться как инструмент давления на чиновников из-за постоянных проверок деклараций и привлечения к ответственности за технические ошибки, внесенные в декларации. Именно поэтому подход к декларированию следует уточнить и усовершенствовать.

Декларирование доходов — инструмент борьбы с коррупцией. Фото: google.com

Адвокат юридической компании Stron Legal Services Екатерина Струкова отмечает, что, к сожалению, не существует объективных критериев, которыми можно "измерить" эффективность именно декларирования доходов должностных лиц для предотвращения коррупции.

"Мы не можем объективно доказать причинно-следственную связь между декларированием и антикоррупционными показателями. Мы не сможем посчитать, скольким чиновникам необходимость показать обществу свое состояние помешала получить коррупционный доход, а скольких удержала от взятки", — констатирует собеседница Новини.LIVE.

Однако опосредованно о значении и важности декларирования свидетельствует нежелание украинского истеблишмента его внедрять.

Историческая ретроспектива сопротивления системы

Единый государственный реестр деклараций заработал в Украине в августе 2016 года во исполнение ряда законов, принятых еще в 2014 году. Декларации публиковались в открытом доступе.

27 октября 2020 года Конституционный суд рассмотрел представление 47 народных депутатов о конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу — электронное декларирование, спецконфискацию и обновленную статью 368-5 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Тогда Конституционный суд признал, в частности, неконституционной уголовную ответственность за непредоставление декларации или декларирование ложных данных, поскольку считал безосновательной криминализацию этого преступления.

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"Скандал с этим решением КСУ в обществе был огромный. Наши зарубежные партнеры и доноры, морально и финансово помогавшие Украине с созданием антикоррупционной структуры, были возмущены. И законодатели нашли способ вернуть в Уголовный кодекс ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации", — напоминает Екатерина Струкова.

С началом полномасштабной вооруженной агрессии России, когда уже была оккупирована часть Киевщины, а бои шли на подступах к столице, Верховная Рада приняла Закон об отсрочке обязательной подачи деклараций на период военного положения, учитывая, что до победы над Россией "декларанты не должны терять время на заполнение и подачу деклараций".

Война не должна освобождать от обязанности декларировать доходы. Фото: google.com

Одним из аргументов о необходимости отсрочки подачи деклараций была защита интересов декларантов, их безопасности. Декларации же публикуются на сайте, кто угодно может увидеть личные данные, например марку и модель авто декларанта, район проживания и прочее.

"Благодаря героическому сопротивлению украинского народа и подвигу ВСУ враг был отброшен с части захваченной им территории, так что у чиновников и должностных лиц явно появилось время для заполнения деклараций. Некоторые из них даже не знали, куда это время девать, и отправились за границу отдыхать. Кроме этого, информацию о состоянии депутатов и других топ-чиновников достаточно легко найти в открытых публичных источниках", — аргументирует юрист необходимость возобновления декларирования.

На сегодняшний день, фактически, часть функций антикоррупционных органов и электронного декларирования выполняют журналисты-расследователи, которые находят информацию и доводят ее до общества. Выяснить стоимость автомобиля, проживание в люксовом номере гостиницы или хотя бы брендовой сумки или одежды в современном цифровом мире — дело нескольких минут. Место нахождения имущества, как и самого должностного лица, тоже является "секретом Полишинеля".

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И, наконец, регулярно "подсвечивают" состояние топ-чиновников их жены/любовницы и дети, выкладывая в социальных сетях фото с фешенебельных курортов. Именно они добровольно, хотя и безотчетно, помогают обществу "мониторить" образ жизни своих любимых или родителей.

Итак, констатирует собеседница Новини.LIVE, отпали фактические основания, которые были причиной отсрочки подачи деклараций.