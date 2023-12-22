Гороховский рассказал, сколько денег украинцы отдали фейковым "работодателям"

Бизнесмен Олег Гороховский. Фото: Украинская Правда

В Украине функционируют мошеннические схемы, с помощью которых фейковые банкиры выманивают средства у украинцев. Однако люди стали более осмотрительными к таким действиям и статистика завладения деньгами незаконным путем в Украине снизилась.

Об этом сообщил украинский бизнесмен и соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский.

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Гороховский указал, что за последние 10 дней от мошеннических схем пострадало всего 83 человека на сумму 1,6 миллиона гривен.

"На пике эпидемии за 10 дней грабили 640 клиентов на сумму 22 миллиона гривен", — отметил бизнесмен и назвал такой процесс победой.

Показатели фейковых заработков. Фото: скриншот поста Гороховского

Ранее Гороховский показал сообщения мошенников, которыми они пытаются завладеть денежными средствами клиентов банков.

"Это обман и в конце этой переписки вы потеряете деньги. Сразу или через неделю. Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т.д.) вы получите немного денег (совершенно немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-нибудь дорогое и пропадут", — подчеркнул бизнесмен.

Пример мошеннического сообщения. Фото: Гороховский

Гороховский призвал украинцев не верить подобным словам мошенников. По его данным, около 3 тысяч человек в ноябре этого года потеряли свои средства из-за фейковых схем.

"Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована "заработок в интернете" и только по обращениям в поддержку по итогам ноября около 3000 клиентов потеряли 65 миллионов гривен", — добавил Гороховский.

Пример мошеннического сообщения. Фото: Гороховский

Пример мошеннического сообщения. Фото: Гороховский

Сообщение о мошеннической схеме. Фото: скриншот поста Гороховского

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать карты и доступ к приложению "Приват24" своих клиентов. Поводом становятся подозрительные финансовые операции.

Добавим, в Украине распространяется новая схема мошенников с целью получения средств. Из-за нее только за ноябрь около 3 тыс. клиентов Monobank потеряли 65 млн грн.